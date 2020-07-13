Услышать дыхание степи можно на новых маршрутах Оренбургского заповедника

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Заповедник "Оренбургский" представил новые возможности для экотуризма на участке "Предуральская степь" — последней сохранившейся в России зоне нераспаханной ковыльной степи. На этой территории заповедника разработаны маршруты, на которых туристы могут ближе познакомиться с уникальной природой.

Так, на экотропе "Дыхание степи" можно увидеть лошадь Пржевальского в ее естественной среде обитания. Реинтродукцией этого вида, ставшего символом Оренбургского заповедника, занимаются с 2015 года. Сегодня в предуральской степи обитает 53 лошади Пржевальского. Там же находится научный комплекс центра реинтродукции.

Также для экотуристов открыт автомаршрут "Бандитские горы" — невысокие останцовые сопки с выходами каменных глыб разной формы. Его отличает разнообразный почвенный и растительный покровы.

Предуральская степь Оренбургского заповедника площадью более 16,5 тысячи гектаров расположена на водоразделе левых притоков реки Урал — Урта-Бурти и Бурти. Именно на этом участке сохранилось видовое разнообразие животного и растительного миров. Здесь можно встретить зайца-русака, барсука, лисицу, волка, косулю, степного хорька, лося, кабана, а из птиц — серую куропатку, перепелов, жаворонков и водоплавающие виды. Флора участка насчитывает свыше 250 видов растений.

Также на этой территории сохранены многие редкие и исчезающие виды животных, птиц и растений, занесенные в Красную книгу: сурок, сайгак, дрофа, стрепет, журавль-красавка, огарь, степной орел, курганник, тюльпан Шренка, ирис низкий, ковыль и другие.