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Услышать дыхание степи можно на новых маршрутах Оренбургского заповедника
Заповедник "Оренбургский" представил новые возможности для экотуризма на участке "Предуральская степь" — последней сохранившейся в России зоне нераспаханной... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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фгбу "заповедники оренбуржья", министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), оренбургская область

Услышать дыхание степи можно на новых маршрутах Оренбургского заповедника

08:00 13.07.2020 (обновлено: 12:02 13.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевВыпуск шести лошадей Пржевальского из акклиматизационного загона Центра реинтродукции лошадей Пржевальского в основную часть государственного природного заповедника "Оренбургский"
Выпуск шести лошадей Пржевальского из акклиматизационного загона Центра реинтродукции лошадей Пржевальского в основную часть государственного природного заповедника Оренбургский
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Заповедник "Оренбургский" представил новые возможности для экотуризма на участке "Предуральская степь" — последней сохранившейся в России зоне нераспаханной ковыльной степи. На этой территории заповедника разработаны маршруты, на которых туристы могут ближе познакомиться с уникальной природой.
Так, на экотропе "Дыхание степи" можно увидеть лошадь Пржевальского в ее естественной среде обитания. Реинтродукцией этого вида, ставшего символом Оренбургского заповедника, занимаются с 2015 года. Сегодня в предуральской степи обитает 53 лошади Пржевальского. Там же находится научный комплекс центра реинтродукции.
Лошадь Пржевальского
19 июля 2019, 16:43Оренбургская область
Зоологи из США помогут вернуть популяцию лошадей Пржевальского в Оренбуржье
Также для экотуристов открыт автомаршрут "Бандитские горы" — невысокие останцовые сопки с выходами каменных глыб разной формы. Его отличает разнообразный почвенный и растительный покровы.
Предуральская степь Оренбургского заповедника площадью более 16,5 тысячи гектаров расположена на водоразделе левых притоков реки Урал — Урта-Бурти и Бурти. Именно на этом участке сохранилось видовое разнообразие животного и растительного миров. Здесь можно встретить зайца-русака, барсука, лисицу, волка, косулю, степного хорька, лося, кабана, а из птиц — серую куропатку, перепелов, жаворонков и водоплавающие виды. Флора участка насчитывает свыше 250 видов растений.
Также на этой территории сохранены многие редкие и исчезающие виды животных, птиц и растений, занесенные в Красную книгу: сурок, сайгак, дрофа, стрепет, журавль-красавка, огарь, степной орел, курганник, тюльпан Шренка, ирис низкий, ковыль и другие.
Лошадь Пржевальского
20 декабря 2019, 11:36
Животные, которых нужно спасать. Лошадь ПржевальскогоФедеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"
Этот туристический маршрут — часть масштабной акции "Маршрут построен" Минприроды России. Более 30 заповедников и национальных парков подготовили летнюю программу для туристов, о которой можно узнать из брошюры, размещенной на сайте министерства.
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Хорошие новостиФГБУ "Заповедники Оренбуржья"Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Оренбургская область
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