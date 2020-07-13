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Особенности национального несанкционированного протеста
В воскресенье в Хабаровске состоялась еще одна несанкционированная акция протеста в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. Правда, по размаху... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T08:09
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лдпр
хабаровск
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авторы
мнение - авторы
общество
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Началоось.. вот вы серьезно сейчас? я вас разочарую, фургала у нас действительно любят, лучший губер за все время, и народ вышел потому что солидарен
473
А что вы хотели от пропагандистского канала услышать? Тут объективности ноль журналистской, все по методичкам и указаниям правящей элиты
413
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хабаровск
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Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160646_0:107:3212:1914_1400x0_80_0_0_248d6f15398b5a16426ba6c4c12f1a6f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лдпр, хабаровск, хабаровский край, авторы, мнение - авторы, общество

Особенности национального несанкционированного протеста

08:00 13.07.2020 (обновлено: 08:09 13.07.2020)
47606
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
В воскресенье в Хабаровске состоялась еще одна несанкционированная акция протеста в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. Правда, по размаху ей было далеко до субботней, когда на улицы города вышли до 12 тысяч человек. На второй день участников было несколько сотен.
Как бы то ни было, речь идет о внушительном и заслуживающем самого внимательного рассмотрения феномене.
Фургал стал пятым действующим главой российского региона, против которого возбудили уголовное дело, — и оно уникально само по себе. Все-таки большинство отечественных чиновников высокого уровня попадают в поле зрения правоохранительных органов из-за преступлений против государственной власти, в основном околоэкономической природы. Обычно речь идет о растрате бюджетных средств, взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и тому подобных деяниях.
Хабаровского же губернатора обвиняют в тяжких насильственных преступлениях — организации убийств и покушений на убийство, совершенных в первой половине нулевых. Это не стало сюрпризом ни для кого в самом регионе, где Сергей Фургал известен как выходец из бизнеса родом прямо из "святых 90-х" — со всеми характерными для того периода особенностями.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
9 июля, 06:18
Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в 2011-2020 годах
Но впервые в современной российской истории обвиненный в уголовном преступлении губернатор получил по-настоящему массовую общественную поддержку — многотысячную акцию просто невозможно расценивать иначе. Ничего подобного не наблюдалось даже в деле бывшего кировского губернатора Никиты Белых, за которого очень активно заступались видные представители российской оппозиции.
События в Хабаровске в очередной раз напомнили про критическую значимость организационного фактора в таких делах. Если поначалу некоторые российские СМИ писали о стихийном характере акции, то довольно быстро стало очевидно, что ни о какой спонтанности там речи быть не может.
Общественные настроения — как позитивные, так и негативные — сами по себе малопродуктивны. Чтобы они обеспечивали реальный политический эффект, их необходимо грамотно использовать, организовывая и направляя в нужное русло. За массовыми движениями всегда стоят заинтересованные политические силы, преследующие собственные цели, а уж любых "стихийных" процессов это касается в первую очередь.
Вид на Хабаровск
Вчера, 16:15
Пресс-секретарь Фургала опровергла сообщения о своем задержании
В частности, нынешние события в США подтверждают это. В обычной обстановке беспорядки там давным-давно были бы подавлены, поскольку для Америки это вполне привычно и часть политической традиции. Вместо этого ситуация продолжает усугубляться, причем уши кукловодов из демократического истеблишмента откровенно торчат, как и преследуемая ими цель — не допустить второго президентского срока для Дональда Трампа.
Хабаровская история интересна тем, что ее организаторы продемонстрировали впечатляющий профессионализм, выведя на улицу много тысяч людей. Это особенно любопытно, поскольку в среднем отечественная оппозиция, особенно антигосударственного толка, демонстрирует просто позорный уровень эффективности.
Разумеется, состоявшиеся акции ничего не говорят о том, действительно ли большая часть жителей региона считает Сергея Фургала несправедливо обвиненным, а дело против него сфабрикованным. Митинг показал иное: у губернатора есть серьезное ядро "уличных" сторонников и профессиональная группа поддержки, что само по себе очень немало.
Именно поэтому после того, как схлынула первая удивленная реакция на митинг, основное внимание сосредоточилось на примененных политических технологиях по организации мероприятия: от оповещения и мобилизации населения до изготовления агитационно-печатных материалов. Ну и, разумеется, главный вопрос: кто именно стоит за несанкционированной акцией?
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
11 июля, 15:38
Хабаровские власти заявили о непричастности к митингу в поддержку Фургала
По сообщению регионального управления МВД, этим занималась "команда С. И. Фургала". Но от всех событий старательно дистанцировались и ЛДПР, членом которой является арестованный губернатор, и правительство Хабаровского края .
Впрочем, это легко объяснимо.
Россия продолжает упорно развивать государственно-политическую систему, важнейшим принципом которой становится соблюдение закона даже в самых острых конфликтах. Граждане имеют полное право заявлять свое мнение, каким бы оно ни было, но попытки использовать для этого незаконные методы теперь воспринимаются как нарушение базовых правил политической игры и превращают соответствующие политические силы в маргинальные.
Причем для упрочения этого подхода стране вовсе не потребовался "новый 37 год". Куда более эффективны финансовые рычаги.
Можно быть уверенным, что и сейчас все пойдет по уже знакомому пути.
Если никто не готов открыто взять на себя ответственность за организацию несанкционированных акций, значит, правоохранительным органам придется покопать побольше. Среди прочего выяснить, где печатались листовки и оплачивалась ли данная работа официально; кем, на какие средства и через какие медиа оповещали граждан; кто работал "в поле"; кто выступал на самом митинге и многочисленные иные вопросы.
А затем будут принимать решения согласно процедуре и законодательству. Как показывает практика, современное российское государство в большинстве подобных случаев предпочитает ограничиваться финансовыми санкциями к правонарушителям.
Хочется надеяться, что у заказчиков хватит совести взять на себя оплату штрафов людей, которых они подставили, выведя на заведомо незаконное мероприятие. Хотя другие похожие истории в российской политической жизни свидетельствуют, что это как раз далеко не факт.
Города России. Хабаровск
11 июля, 18:00
В ЛДПР прокомментировали митинги в Хабаровском крае
936291910931154
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛДПРХабаровскХабаровский крайАвторыМнение - АвторыОбщество
Популярные комментарии
Началоось.. вот вы серьезно сейчас? я вас разочарую, фургала у нас действительно любят, лучший губер за все время, и народ вышел потому что солидарен
13 июля, 08:06
uuchitel.sun
31610502140
А что вы хотели от пропагандистского канала услышать? Тут объективности ноль журналистской, все по методичкам и указаниям правящей элиты
13 июля, 08:21
Алексей Валерьевич
2705014133
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