Вышел трейлер драмы "Опасный элемент" о Марии Кюри

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. На YouTube-канале студии Amazon опубликовали первый трейлер биографической драмы "Опасный элемент" о лаурете Нобелевоской премии по физике и химии Марии Кюри. Главную роль в фильме исполнила номинантка на "Оскар" Розамунд Пайк.

В картине, которую впервые представили на кинофестивале в Торонто в сентябре прошлого года, расскажут историю жизни Марии Кюри (урожденная Склодовская), начиная с детства (1870-е годы) и вплоть до ее смерти от воздействия радиации в 1934 году. В фильме также покажут, как произошло знакомство главной героини с коллегой-ученым и будущим мужем Пьером Кюри (Сэм Райли), и как они провели революцию в изучении радиоактивности.