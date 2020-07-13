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Вышел трейлер драмы "Опасный элемент" о Марии Кюри
На YouTube-канале студии Amazon опубликовали первый трейлер биографической драмы "Опасный элемент" о лаурете Нобелевоской премии по физике и химии Марии Кюри... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T06:55
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РИА Новости
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фильмы недели , что посмотреть , фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, торонто
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. На YouTube-канале студии Amazon опубликовали первый трейлер биографической драмы "Опасный элемент" о лаурете Нобелевоской премии по физике и химии Марии Кюри. Главную роль в фильме исполнила номинантка на "Оскар" Розамунд Пайк.
В картине, которую впервые представили на кинофестивале в Торонто в сентябре прошлого года, расскажут историю жизни Марии Кюри (урожденная Склодовская), начиная с детства (1870-е годы) и вплоть до ее смерти от воздействия радиации в 1934 году. В фильме также покажут, как произошло знакомство главной героини с коллегой-ученым и будущим мужем Пьером Кюри (Сэм Райли), и как они провели революцию в изучении радиоактивности.
Байопик сняла французский режиссер иранского происхождения Маржан Сатрапи. В 2007 году она получила приз жюри на Каннском кинофестивале за анимационный фильм "Персеполис".
Вместе с Розамунд Пайк и Сэмом Райли в фильме снялись: Аня Тейлор-Джой ("Сплит", "Эмма"), Анайрин Барнард ("Щегол", "Дюнкерк"), Джонатан Арис ("Шерлок") и другие.
Премьера "Опасного элемента" состоится 24 июля на платформе Amazon prime video.