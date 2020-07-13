https://ria.ru/20200713/1574183709.html
Дальневосточного леопарда будет изучать искусственный интеллект
Редчайшего леопарда поможет изучать искусственный интеллект, сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда". РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T02:28
2020-07-13T02:28
туризм
туризм
фгбу "земля леопарда"
леопарды
новости - туризм
приморский край
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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туризм, фгбу "земля леопарда", леопарды, новости - туризм, приморский край
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Редчайшего леопарда поможет изучать искусственный интеллект, сообщает
пресс-служба национального парка "Земля леопарда".
Миллионы фотографий редких животных нацпарка с фотоловушек впервые будет обрабатывать уникальная программа. Компьютерное зрение сможет автоматически распознавать дальневосточных леопардов и отличать их от других видов животных.
"Земля леопарда" проводит непрерывные исследования популяции дальневосточного леопарда. За животными следят с помощью крупнейшей в России сети фотоловушек: более 400 автоматических лесных камер ежегодно предоставляют 700 -950 тысяч снимков леопардов, тигров и других обитателей нацпарка.
Ученые систематизируют данные вручную. Этот длительный и очень трудоемкий процесс впервые будет автоматизирован.⠀
"Внедрение разработки избавит ученых от рутинной работы и сэкономит массу времени, позволит сосредоточиться на анализе информации", – рассказывает Глеб Седаш, сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда".
По его словам, чтобы успешно изучать и сохранять леопарда, недостаточно заниматься одним этим видом. Необходимо исследовать и тех животных, от которых напрямую зависит состояние популяции хищника. Например, его потенциальных конкурентов — амурского тигра и медведей, а также добычу — оленей, косуль, барсуков, енотовидных собак и других.