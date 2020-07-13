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Дальневосточного леопарда будет изучать искусственный интеллект
Редчайшего леопарда поможет изучать искусственный интеллект, сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда". РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T02:28
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, фгбу "земля леопарда", леопарды, новости - туризм, приморский край

Дальневосточного леопарда будет изучать искусственный интеллект

02:28 13.07.2020
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© Фото : страница Нацпарка "Земля леопарда" в InstagramДальневосточный леопард Leo 118M в Нацпарке "Земля леопарда"
Дальневосточный леопард Leo 118M в Нацпарке Земля леопарда
© Фото : страница Нацпарка "Земля леопарда" в Instagram
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Редчайшего леопарда поможет изучать искусственный интеллект, сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда".
Миллионы фотографий редких животных нацпарка с фотоловушек впервые будет обрабатывать уникальная программа. Компьютерное зрение сможет автоматически распознавать дальневосточных леопардов и отличать их от других видов животных.
"Земля леопарда" проводит непрерывные исследования популяции дальневосточного леопарда. За животными следят с помощью крупнейшей в России сети фотоловушек: более 400 автоматических лесных камер ежегодно предоставляют 700 -950 тысяч снимков леопардов, тигров и других обитателей нацпарка.
Ученые систематизируют данные вручную. Этот длительный и очень трудоемкий процесс впервые будет автоматизирован.⠀
"Внедрение разработки избавит ученых от рутинной работы и сэкономит массу времени, позволит сосредоточиться на анализе информации", – рассказывает Глеб Седаш, сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда".
По его словам, чтобы успешно изучать и сохранять леопарда, недостаточно заниматься одним этим видом. Необходимо исследовать и тех животных, от которых напрямую зависит состояние популяции хищника. Например, его потенциальных конкурентов — амурского тигра и медведей, а также добычу — оленей, косуль, барсуков, енотовидных собак и других.
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