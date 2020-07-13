Дальневосточного леопарда будет изучать искусственный интеллект

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Редчайшего леопарда поможет изучать искусственный интеллект, Редчайшего леопарда поможет изучать искусственный интеллект, сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда".

Миллионы фотографий редких животных нацпарка с фотоловушек впервые будет обрабатывать уникальная программа. Компьютерное зрение сможет автоматически распознавать дальневосточных леопардов и отличать их от других видов животных.

"Земля леопарда" проводит непрерывные исследования популяции дальневосточного леопарда. За животными следят с помощью крупнейшей в России сети фотоловушек: более 400 автоматических лесных камер ежегодно предоставляют 700 -950 тысяч снимков леопардов, тигров и других обитателей нацпарка.

Ученые систематизируют данные вручную. Этот длительный и очень трудоемкий процесс впервые будет автоматизирован.⠀

"Внедрение разработки избавит ученых от рутинной работы и сэкономит массу времени, позволит сосредоточиться на анализе информации", – рассказывает Глеб Седаш, сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда".