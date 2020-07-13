https://ria.ru/20200713/1574183470.html
На Камчатке появились маленькие евражки
В Кроноцком заповеднике из норок начали выглядывать юные евражки (берингийские суслики), сообщает пресс-служба. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T00:22
2020-07-13T00:22
туризм
туризм
кроноцкий заповедник
камчатский край
животные
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камчатский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край, животные