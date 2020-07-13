Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200713/1574183470.html
На Камчатке появились маленькие евражки
В Кроноцком заповеднике из норок начали выглядывать юные евражки (берингийские суслики), сообщает пресс-служба. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T00:22
туризм
туризм
кроноцкий заповедник
камчатский край
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155694/39/1556943999_0:144:2674:1648_1400x0_80_0_0_89ba753a7653ce02aa681a539fbe3262.jpg
https://ria.ru/20200508/1571081162.html
камчатский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155694/39/1556943999_0:144:2674:1648_1400x0_80_0_0_89ba753a7653ce02aa681a539fbe3262.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155694/39/1556943999_0:0:2245:1684_1400x0_80_0_0_2e407dab597dab5c586963a36d1dcada.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155694/39/1556943999_270:0:1954:1684_1400x0_80_0_0_8433567fa85574b62de44119a08106da.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край, животные

На Камчатке появились маленькие евражки

00:22 13.07.2020
361
© Алексей Маслов / Кроноцкий государственный заповедникБерингийский суслик в Кроноцком заповеднике
Берингийский суслик в Кроноцком заповеднике
© Алексей Маслов / Кроноцкий государственный заповедник
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Кроноцком заповеднике из норок начали выглядывать юные евражки (берингийские суслики), сообщает пресс-служба.
Сотрудники уточняют, что из малышей — двое оказались шустрыми и бесстрашными и уже изучают окрестности.
А вот пара их сестер или братьев побоялась выйти из убежища и предпочла прогулкам обед, который бережно принес их родитель за обеими щеками.
Река Гейзерная в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке
8 мая, 08:00Хорошие новости
Кроноцкий заповедник ищет дистанционных волонтеров
200000
ТуризмТуризмКроноцкий заповедникКамчатский крайЖивотные
Рекомендуем
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
СП проверила исполнение бюджета Росприроднадзором и Росгидрометом
Генеральный информационный партнер Недели российского бизнеса 2019 агентство РИА Новости медиагруппы Россия сегодня
РСПП проведет форум по контрольно-надзорной деятельности в рамках НРБ
Волга
Субсидии на строительство объектов для очистки Волги перераспределят
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал уделять особое внимание улучшению условий труда
Oscar Hetherington. Работа победителя конкурса фотографии Sony Alpha Awards 2020
Дикая любовь и золотое свечение: лучшие фото конкурса Sony Alpha Awards
Воркута
В Воркуте может появиться арктический медицинский кластер
Президент РФ Владимир Путин
Проблемы в сфере защиты окружающей среды копились годами, заявил Путин
Здание Центрального банка России
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Выпуск шести лошадей Пржевальского из акклиматизационного загона Центра реинтродукции лошадей Пржевальского в основную часть государственного природного заповедника Оренбургский
Услышать дыхание степи можно на новых маршрутах Оренбургского заповедника
Smoke rises from the USS Bonhomme Richard at Naval Base San Diego Sunday, July 12, 2020, in San Diego after an explosion and fire Sunday on board the ship at Naval Base San Diego
На американской военно-морской базе в Сан-Диего загорелся корабль
Стоп-кадр видео работ по прокладке трубопровода в Республике Крым
Между водохранилищами в Крыму проложили более 50 километров трубопровода
Правосудие. Архивное фото
Телеканал "Царьград" оспорит штраф из-за фейков о коронавирусе
Дальневосточный леопард Leo 118M в Нацпарке Земля леопарда
Дальневосточного леопарда будет изучать искусственный интеллект
Кадры с места падения Ан-2 в Нижегородской области
В Нижегородской области разбился Ан-2, один человек погиб
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:07В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 58 тысяч
16:06Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе
16:03Жителя Калмыкии приговорили к колонии за убийство ребенка-инвалида
16:02Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии
15:59Матвиенко назвала разговоры о возможной деноминации провокацией
15:59Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Токио
15:55В Иркутской области оценили ситуацию с природными пожарами
15:53Глава ЦБ прокомментировала предложение провести деноминацию рубля
15:52ДУМ РФ: новый статус Святой Софии - победа христиан, иудеев и мусульман
15:52В Армении заявили о снижении интенсивности азербайджанских артобстрелов
15:48В Москве во время пандемии выросло число обращений к бизнес-омбудсмену
15:46Верховная рада отложила назначение местных выборов на Украине
15:45На Монблане нашли подборку газет с разбившегося в 1966 году самолета
15:44В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 313
15:39Экс-советник Трампа хочет развеять миф о сговоре с Россией
15:39Сафронову предъявили обвинение в госизмене
15:34В администрации Кирова проводятся обыски
15:34Площадь пожара на складе в Самаре выросла до двух тысяч "квадратов"
15:34Трое армянских военных получили легкие ранения на границе с Азербайджаном
15:33Свидетель по делу историка Соколова рассказал, как нашел тело аспирантки
Лента новостейМолния