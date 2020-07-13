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Ученые придумали, как делать вино и сыр с помощью сорной травы
Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) открыли, что экстракт распространенного сорного растения — череды волосистой — является... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:00
риа наука
ирина потороко
университетская наука
навигатор абитуриента
южно-уральский государственный университет
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ирина потороко, университетская наука, навигатор абитуриента, южно-уральский государственный университет

Ученые придумали, как делать вино и сыр с помощью сорной травы

09:00 13.07.2020
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© Depositphotos / Valentyn_VolkovСырная тарелка с бокалом вина
Сырная тарелка с бокалом вина
© Depositphotos / Valentyn_Volkov
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) открыли, что экстракт распространенного сорного растения — череды волосистой — является перспективным источником ферментов для пищевой промышленности. По мнению авторов, полученные из череды вещества могут стать доступной растительной альтернативой дорогостоящим ферментам, необходимым в виноделии и сыроварении. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Scientific and Technology.
Исследование ученых ЮУрГУ показало, что экстракт из мякоти листьев череды волосистой (Bidens pilosa L.) ускоряет расщепление пептидных связей белка, что делает его пригодным для получения различных биологически активных веществ, в частности тирозина, входящего в состав белков всех живых организмов и впервые выделенного из сыра в 1846 году.
© Фото : Олег Игошин, ЮУрГУзаведующая кафедрой "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ Ирина Потороко в лаборатории
заведующая кафедрой Пищевые и биотехнологии ЮУрГУ Ирина Потороко в лаборатории
© Фото : Олег Игошин, ЮУрГУ
заведующая кафедрой "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ Ирина Потороко в лаборатории
"Существует обширная традиция применения череды волосистой как лекарственного средства. Благодаря распространенности, ее применение, на наш взгляд, крайне выгодно в виноделии и при переработке молока, где экстракт череды может стать эффективной альтернативой пищевым ферментам", — рассказала заведующая кафедрой "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ Ирина Потороко.
В экспериментах исследователей ЮУрГУ было доказано, что свежие листья сорного травянистого растения обладают высокой протеазной активностью в кислотном буфере pH 4 (8,2567 × 10-7 мМ / мг / мин) по сравнению со щелочным буфером pH 10 (5,15 × 10-7 мМ / мг / мин) при 30 градусах Цельсия.
По словам ученых, им удалось определить оптимальные условия ферментативной активности экстракта листьев череды, что позволяет адаптировать его для применения в различных технологических процессах.
Заведующая кафедрой пищевых и биотехнологий ВМБШ ЮУрГУ Потороко Ирина Юрьевна и магистрант ВМБШ ЮУрГУ Малинин Артём Владимирович
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Ирина Потороко считает, что необходимо продолжить исследования череды волосистой, чтобы выяснить, какая часть растения (корни, стебель, цветы) обладает наибольшей протеазной активностью, потому что проведенное в ЮУрГУ исследование было сосредоточено только на свежих листьях.
На следующем этапе работ исследовательский коллектив предполагает изучить механизм инкапсуляции, транспортирования и высвобождения экстракта череды волосистой в биологической среде для повышения эффективности процессов ферментирования.
Череда волосистая широко распространена в мире как сорняк, завезенный из Америки. В России, где Bidens pilosa L. относится к карантинным сорнякам, запрещенным к ввозу, растение обнаружено на Дальнем Востоке.
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РИА НаукаИрина ПоторокоУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаЮжно-Уральский государственный университет
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