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"Поразит любую цель в России": какое новое оружие разрабатывают в США
Дальнобойная, точная, мощная — уже осенью американский концерн Northrop Grumman получит из военного бюджета страны первый транш из 85 миллиардов долларов,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T08:00
сармат (ракета)
юрий борисов (вице-премьер)
р-36м2 "воевода" (ракетный комплекс)
алексей криворучко
ввс сша
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https://radiosputnik.ria.ru/20200708/1574044077.html
Это все отвлечение внимания . У США уже несколько лет летает многотысячная плеяда военных спутников на орбите , вооруженная лазерами . Никакая супер скоростная ракета , ни с одной точки мира , даже взлететь не успеет , как будет тут же уничтожена . В России об этом знают, и все , что мы видим просто цирк. У США никогда не было конкурентов в военном плане. Россия , Китай, Иран, Северная Корея, не более чем просто шуты , участвующие в представлении.
227
Недавно среди бела дня во вратаря одной Российской команды на тренировке , ударила типа молния . Есть в интернете видео того, что произошло. Так вот это был выстрел из этой самой лазерной пушки с орбиты. При чем США показали, что они могут рассчитать силу выстрела так, что внимание привлекли, показали кому надо , что их ждет если из бункера вылезут . А парень пошел на поправку , ювелирно все .
118
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/149321/23/1493212396_0:48:3000:1736_1400x0_80_0_0_d9540ca4c6091d3b675efea69eaaa612.jpg
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сармат (ракета), юрий борисов (вице-премьер), р-36м2 "воевода" (ракетный комплекс), алексей криворучко, ввс сша, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны сша, сша, безопасность

"Поразит любую цель в России": какое новое оружие разрабатывают в США

08:00 13.07.2020
11093
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian DudleyИспытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Апрель 2017
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Апрель 2017
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian Dudley
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Дальнобойная, точная, мощная — уже осенью американский концерн Northrop Grumman получит из военного бюджета страны первый транш из 85 миллиардов долларов, выделенных на создание принципиально новой межконтинентальной баллистической ракеты. Предполагается, что к середине 30-х это оружие полностью заменит все 450 МБР шахтного базирования Minuteman III в составе сил стратегического сдерживания США. О том, что известно о перспективной ракете, — в материале РИА Новости.

На замену "Минитменов"

Конкурс на новую МБР шахтного базирования в США объявили еще в 2016-м. За заказ решили побороться два промышленных гиганта — Boeing и Northrop Grumman. В 2017-м компании получили из бюджета деньги на эскизный проект — 349 и 329 миллионов долларов соответственно.
В 2019-м концерн Northrop Grumman сделал хитрый ход: приобрел компанию Orbital OTK, поставлявшую Boeing твердотопливные ракетные двигатели. В результате аэрокосмическая корпорация лишилась шансов на успех и отказалась от конкурса. В декабре Northrop Grumman, ввиду отсутствия конкурентов, признали победителем.
Министр обороны США Марк Эспер
8 июля, 11:03Сказано в эфире
"Эспер задирается". Глава Пентагона похвастался "сдерживанием" РоссииГлава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном "сдерживании" России. В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что заявление Эспера похоже на пиар.
Проекту новой МБР присвоили обозначение GBSD (Ground based strategic deterrent — "Оружие стратегического сдерживания наземного базирования"). Срок службы перспективной ракеты оценивают в 50 лет — она должна поступить на вооружение в конце этого десятилетия и оставаться в строю вплоть до 2080-го. Информации в открытом доступе об этом оружии пока немного. Известно, что по массогабаритным характеристикам МБР будет примерно соответствовать Minuteman III, так как существенно дорабатывать шахтные пусковые установки не планируется.
Соответственно, не изменятся и места базирования МБР. Сейчас Minuteman III развернуты на трех базах ВВС США — Уоррен (штат Вайоминг), Мальмстрем (штат Монтана) и Майнот (штат Северная Дакота). На каждой — по 150 ракет. По планам Пентагона первые МБР проекта GBSD поставят на боевое дежурство в 2027-м, а полностью заменят предшественников к 2036-му.
CC0 / United States Air Force / Запуск американской баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III
Запуск американской баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III
CC0 / United States Air Force /
Запуск американской баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III
Ракета будет трехступенчатой, твердотопливной, с дальностью не менее 15 тысяч километров. Высокую дальнобойность обеспечит новое смесевое топливо. Естественно, задействуют самую современную элементную базу. Точность значительно повысится за счет коррекции по сигналу GPS.
Головная часть — с разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения. На GBSD установят термоядерные боеголовки W87 в варианте mod 1. В каком количестве, пока неизвестно, однако мощность каждой оценивают в 475 килотонн. Первыми 300-килотонными модификациями W87 оснащали тяжелые шахтные МБР LGM-118A Peacekeeper. Их приняли на вооружение в 1986-м, и они стояли на боевом дежурстве вплоть до 2005-го, когда последние ракеты утилизировали по условиям договора СНВ-II.

Полвека в строю

Сейчас единственные шахтные МБР в американских ядерных арсеналах — LGM-30G Minuteman III, принятые на вооружение в 1970-м. Хотя их не раз модернизировали, это оружие вчерашнего дня. Дальнейшее содержание и усовершенствование этих ракет экономически нецелесообразно.
© AP Photo / Douglas C. PizacПогрузка межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для перевозки на военную базу в штат Юта. 2002 год
Погрузка межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для перевозки на военную базу в штат Юта. 2002 год
© AP Photo / Douglas C. Pizac
Погрузка межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для перевозки на военную базу в штат Юта. 2002 год
"Продление срока сохранения на вооружении Minuteman III менее выгодно по затратам, чем GBSD, — сообщил весной прошлого года генерал-лейтенант ВВС США Ричард Кларк. — У МБР данного типа будут поэтапно устаревать такие компоненты, как двигатель, система наведения и вид топлива. Если эти системы постепенно выходят из строя, то и ракету ждет та же судьба. На модернизацию требуется все больше денег".
Все остающиеся в строю 450 "Минитменов" оснащены моноблочной боевой частью мощностью 300 килотонн. Дальность полета — около 13 тысяч километров. Система преодоления современной ПРО с 70-х годов прошлого века существенных изменений не претерпела и фактически исчерпывается лишь комплектом дипольных отражателей и несколькими ложными целями.

"Сармат" придет раньше

Замене ракет шахтного базирования в Пентагоне долго не уделяли должного внимания, поскольку в гипотетической третьей мировой войне США всегда делали ставку на баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и крылатые боеприпасы стратегической авиации. Так, на боезаряды, развернутые на БРПЛ Trident II — штатном вооружении атомоходов Ohio, — приходится более половины всего арсенала сил ядерного сдерживания США.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТранспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс
© РИА Новости / Максим Блинов
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Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
А в России МБР наземного базирования всегда были основным компонентом ядерной триады — самым мощным и многочисленным. Неудивительно, что Минобороны уделяло их модернизации первоочередное внимание. За минувшие десятилетия РВСН получили несколько новых ракет, таких как моноблочные ракетные комплексы "Тополь-М" мобильного и шахтного базирования, а также их дальнейшее развитие — МБР РС-24 "Ярс", принятые на вооружение в 2009-м. Они способны нести четыре боевых блока мощностью от 300 до 500 килотонн и бьют на 12 тысяч километров. При этом располагают современными средствами преодоления систем ПРО.
Однако настоящий прорыв российской оборонки — комплекс РС-28 "Сармат". Эти тяжелые ракеты заменят еще советские Р-36М2 "Воевода". Каждая сможет забросить на территорию вероятного противника свыше десяти боевых блоков. Дальность, по разным оценкам, — от 16 до 18 тысяч километров. В перспективных МБР заложен принцип "орбитальной бомбардировки", то есть "Сармат" готов атаковать цели на территории США, в том числе по суборбитальной траектории через Южный полюс — в обход развернутых комплексов ПРО.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома Плесецк в Архангельской области
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк в Архангельской области
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома Плесецк в Архангельской области
Новая ракета появится в арсенале РВСН значительно раньше, чем перспективная МБР у американцев. По словам вице-премьера Юрия Борисова, скоро начнутся летные испытания. Как ранее сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко, первые серийные ракеты поступят на вооружение в 2021-м. С декабря прошлого года в Ужурском соединении РВСН уже готовятся к оснащению "Сарматами".
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Сармат (ракета)Юрий Борисов (вице-премьер)Р-36М2 "Воевода" (ракетный комплекс)Алексей КриворучкоВВС СШАРакетные войска стратегического назначенияМинистерство обороны СШАСШАБезопасность
Популярные комментарии
Это все отвлечение внимания . У США уже несколько лет летает многотысячная плеяда военных спутников на орбите , вооруженная лазерами . Никакая супер скоростная ракета , ни с одной точки мира , даже взлететь не успеет , как будет тут же уничтожена . В России об этом знают, и все , что мы видим просто цирк. У США никогда не было конкурентов в военном плане. Россия , Китай, Иран, Северная Корея, не более чем просто шуты , участвующие в представлении.
13 июля, 08:33
freizdorf
1162611182
Недавно среди бела дня во вратаря одной Российской команды на тренировке , ударила типа молния . Есть в интернете видео того, что произошло. Так вот это был выстрел из этой самой лазерной пушки с орбиты. При чем США показали, что они могут рассчитать силу выстрела так, что внимание привлекли, показали кому надо , что их ждет если из бункера вылезут . А парень пошел на поправку , ювелирно все .
13 июля, 10:11
freizdorf
402611149
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