Звезды за кадром: актеры дубляжа — о любовных сценах и курьезах

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Ольга Распопова. Недавно создатели мультсериала "Симпсоны" заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать персонажей другой расы. О том, как соответствовать своему персонажу, кто такой "укладчик" и откуда появился миф, что переводчики фильмов в 90-х носили на носу прищепку, РИА Новости рассказали актеры дубляжа, чьими голосами по-русски много лет говорят Анджелина Джоли, Дэниел Рэдклифф и Крис Эванс.

"Актер бубняжа"

Утром — маньяк-психопат, после обеда — заботливый отец семейства, вечером — герой-любовник: за один день актер дубляжа может перевоплощаться в совершенно разных героев. Профессионалы про себя шутят: "актер речевого озвучания ртом", "мастер бубняжа". Часто это выпускники театральных вузов, хотя специально этой профессии в институтах не учат.

"Процесс озвучивания неподготовленному человеку взрывает мозг. Тебе нужно смотреть в текст, на таймкод, который указывает время, на персонажа, чтобы попадать "в губы". А еще — успевать отыгрывать эмоции героя", — рассказывает Николай Быстров, российский голос Гарри Поттера со второго фильма о волшебнике — в первом актер тоже участвовал, но озвучивал Драко Малфоя. Такие переходы из злодеев в положительные у мастеров дубляжа — не редкость.

К кастингу относятся так же серьезно, как на съемках. Записи кандидатов, или вей-формы, отправляют правообладателям, которые выбирают, "чтобы голос лежал на лице". Иногда этим занимаются сами режиссеры.

Часто за одним актером надолго закрепляются несколько зарубежных знаменитостей: во-первых, профессионалы дубляжа за много лет работы со "своей" звездой приспосабливаются к ее манере речи, во-вторых, зарубежному заказчику так комфортнее.

Зрители привыкают к знакомым интонациям настолько, что удивляются, услышав оригинал. Например, даже у Анджелины Джоли не такой бархатный голос, как у Ольги Зубковой, которая озвучивает голливудскую знаменитость больше 15 лет. Впрочем, не только ее, а также Кейт Бланшетт, бывает, и мужских персонажей из мультсериалов.

"Актер, играющий в фильме, может совершенно не походить на артиста, который его озвучивает. Здесь важна только эмоциональная окраска голосом", — поясняет Зубкова.

© DreamWorks Animation (2004) Кадр из мультфильма "Шрек 2" © DreamWorks Animation (2004) Кадр из мультфильма "Шрек 2"

Так, Dream Works признала российского артиста Алексея Колгана лучшим из всех, кто когда-либо озвучивал Шрека.

"Иностранные агенты твердили, что если бы у Пирса Броснана был такой голос, как у Владимира Антоника (дублировал актера в "Бондиане"), то вообще цены бы ему не было", — улыбается Даниил Эльдаров, знакомый российским зрителям по злодею Мориарти из сериала "Шерлок" и супергерою Капитану Америке.

Кто говорил за Варлей и Светличную

Нормально посмотреть картину до премьеры актерам озвучания обычно не удается: из-за пиратства ленты могут присылать с искаженным изображением, посторонними шумами. Да и пишутся все по отдельности, поэтому видят только свои сцены.

"Мы порой не знаем, кто вообще наши коллеги по фильму. Что, безусловно, скрадывает некую живую изюминку диалогов", — признается Эльдаров.

Другая практика была в Советском Союзе, где кино предварительно просматривали в оригинале, и не раз. "Писали по сценам, потом склеивали в одну ленту. Актеры собирались вместе у микрофонов, а запись порой растягивалась на полгода", — рассказывает Эльдаров. На тех, кому не удавалось "попасть" в артикуляцию с первого дубля (и даже со второго), коллеги не злились, даже наоборот — ведь платили тогда посменно.

"Сейчас озвучивание полнометражного фильма длится два-три дня", — отмечает Зубкова. Но алгоритм работы прежний: сначала за дело берется переводчик, потом — литературный редактор. А затем текст отдают "укладчику", который должен подогнать фразы так, чтобы они совпадали с артикуляцией персонажей.

Но в итоге добиться того, что условная Кейт Бланшетт или Крис Эванс будто говорят по-русски, все равно может только актер дубляжа.

"В отличие от артистов театра и кино, у нас есть лишь один инструмент — голос, которым нужно передать и мимику, и пластику, и характер", — подчеркивает Эльдаров.

В советских фильмах режиссеры часто "собирали" идеальный образ, исходя из своих эстетических предпочтений и способностей актеров — ведь тогда никто не требовал, чтобы брюнетку озвучивала темноволосая девушка, а прибалта — его земляк. Причем делали это не только в тех случаях, когда нужно было избавиться от акцента, как с Барбарой Брыльской в "Иронии судьбы" или Донатасом Банионисом. Так, Нину из "Кавказской пленницы" озвучивает звезда "Девчат" Надежда Румянцева, роковую героиню Светланы Светличной из "Бриллиантовой руки" — Зоя Толбузина, Остапа Бендера в исполнении Арчила Гомиашвили — Юрий Саранцев.

Что касается новых голливудских требований, чтобы актер озвучания соответствовал расе своего героя, то Быстров поясняет: "У нас сейчас нет такого пула".

Закадр, липсинк, дубляж

В конце 80-х и особенно в 90-х годах, в эпоху расцвета видеосалонов и кризиса государственных кинотеатров, на смену дубляжу массово пришел другой способ "локализации кино": закадровый перевод, причем одноголосый. От рафинированного дубляжа, к которому привык советский зритель, это отличалось кардинально.

Самый яркий пример — Леонид Володарский с его специфической, но узнаваемой манерой речи из-за сломанного в детстве носа. В результате возник миф, что нелегальные переводчики носят прищепку, маскируясь от спецслужб. Среди коллег Володарского — актер-каскадер Василий Горчаков, специалист по фарси Алексей Михалев, режиссер и писатель Павел Санаев.

Исходник не выключали, а приглушали, реплики произносили абсолютно невозмутимо и с опозданием. Переводчики, которые зачастую в первый раз смотрели фильм, импровизировали, находя, к примеру, для одного нецензурного английского слова десятки русскоязычных аналогов. Эти принципы довел до предела Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин. К фильмам в дубляже он относится категорично: "Это все равно что слушать Nirvana в перепевке Филиппа Киркорова".

От закадрового перевода профессионалы до сих пор не отказались — из-за бюджетности и относительной быстроты, но оставили в основном для сериалов. Но в студиях его все же делают как минимум в четыре голоса — два мужских и два женских.

© 20th Century Fox (2005), Личный архив Ольги Зубковой Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит", Ольга Зубкова, актриса дубляжа, официальный "голос" А. Джоли © 20th Century Fox (2005), Личный архив Ольги Зубковой Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит", Ольга Зубкова, актриса дубляжа, официальный "голос" А. Джоли

Еще есть липсинк (от англ lip sync), где актеру нужно попадать в начало и конец реплики, кряхтеть или пыхтеть вслед за героем. Самым дорогим и трудоемким остается дубляж, где оригинальную дорожку полностью выключают и нужно даже дышать в такт с персонажем.

Руку целуй

Любовные сцены, оказывается, озвучивать несложно — правда, для звука страстного поцелуя лобызают не партнера, а собственную руку. А вот погони и другой экшен требуют усилий: бегать с микрофоном по студии нельзя и приходится, не вставая с места, вводить себя в полуобморочное состояние. "От "задыхательных" сцен начинает кружиться голова, необходимы частые перерывы", — признается Эльдаров.

© Marvel Studios (2011), Личный архив Даниила Эльдарова Кадр из фильма "Первый мститель", Даниил Эльдаров, актер дубляжа © Marvel Studios (2011), Личный архив Даниила Эльдарова Кадр из фильма "Первый мститель", Даниил Эльдаров, актер дубляжа

Другой неприятный момент — недоработанный перевод, и тут спасает только опыт. Эльдаров, которому доверили коалу Бастера Муна в мультфильме "Зверопой", вспоминает: "В одной из реплик не хватало текста, и я выпалил: "Денег нет, но вы держитесь!" — на тот момент эта фраза была актуальной. Режиссер, посмеявшись, уговорила заказчика это оставить. А потом уже в кино я услышал, как зрители залились хохотом".