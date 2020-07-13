Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200713/1574166296.html
Звезды за кадром: актеры дубляжа — о любовных сценах и курьезах
Недавно создатели мультсериала "Симпсоны" заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать персонажей другой расы. О том, как соответствовать своему... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:16
светлана светличная
фильмы
гарри поттер
дэниел рэдклифф
nirvana
анджелина джоли (войт)
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574167814_0:0:1500:844_1400x0_80_0_0_ee2abdbbac287c4ea2607c1b3a119469.jpg
https://ria.ru/20200710/1574128345.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574167814_0:0:1500:844_1400x0_80_0_0_ee2abdbbac287c4ea2607c1b3a119469.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574167814_188:0:1313:844_1400x0_80_0_0_8d1c30a20ce6e8f7ced51c150d29dd13.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574168004_0:0:844:844_1400x0_80_0_0_5219c0824f4a7ac382cf0f1be9097e60.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана светличная, фильмы, гарри поттер, дэниел рэдклифф, nirvana, анджелина джоли (войт)

Звезды за кадром: актеры дубляжа — о любовных сценах и курьезах

08:00 13.07.2020 (обновлено: 09:16 13.07.2020)
9420
© Warner Bros. Pictures (2004), Личный архив Николая БыстроваКадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана", Николай Быстров, актер дубляжа, русский голос Гарри Поттера
Кадр из фильма Гарри Поттер и узник Азкабана, Николай Быстров, актер дубляжа, русский голос Гарри Поттера
© Warner Bros. Pictures (2004), Личный архив Николая Быстрова
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Ольга Распопова. Недавно создатели мультсериала "Симпсоны" заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать персонажей другой расы. О том, как соответствовать своему персонажу, кто такой "укладчик" и откуда появился миф, что переводчики фильмов в 90-х носили на носу прищепку, РИА Новости рассказали актеры дубляжа, чьими голосами по-русски много лет говорят Анджелина Джоли, Дэниел Рэдклифф и Крис Эванс.

"Актер бубняжа"

Утром — маньяк-психопат, после обеда — заботливый отец семейства, вечером — герой-любовник: за один день актер дубляжа может перевоплощаться в совершенно разных героев. Профессионалы про себя шутят: "актер речевого озвучания ртом", "мастер бубняжа". Часто это выпускники театральных вузов, хотя специально этой профессии в институтах не учат.
"Процесс озвучивания неподготовленному человеку взрывает мозг. Тебе нужно смотреть в текст, на таймкод, который указывает время, на персонажа, чтобы попадать "в губы". А еще — успевать отыгрывать эмоции героя", — рассказывает Николай Быстров, российский голос Гарри Поттера со второго фильма о волшебнике — в первом актер тоже участвовал, но озвучивал Драко Малфоя. Такие переходы из злодеев в положительные у мастеров дубляжа — не редкость.
К кастингу относятся так же серьезно, как на съемках. Записи кандидатов, или вей-формы, отправляют правообладателям, которые выбирают, "чтобы голос лежал на лице". Иногда этим занимаются сами режиссеры.
Часто за одним актером надолго закрепляются несколько зарубежных знаменитостей: во-первых, профессионалы дубляжа за много лет работы со "своей" звездой приспосабливаются к ее манере речи, во-вторых, зарубежному заказчику так комфортнее.
Зрители привыкают к знакомым интонациям настолько, что удивляются, услышав оригинал. Например, даже у Анджелины Джоли не такой бархатный голос, как у Ольги Зубковой, которая озвучивает голливудскую знаменитость больше 15 лет. Впрочем, не только ее, а также Кейт Бланшетт, бывает, и мужских персонажей из мультсериалов.

"Актер, играющий в фильме, может совершенно не походить на артиста, который его озвучивает. Здесь важна только эмоциональная окраска голосом", — поясняет Зубкова.

© DreamWorks Animation (2004) Кадр из мультфильма "Шрек 2"
Кадр из мультфильма Шрек 2
© DreamWorks Animation (2004)
Кадр из мультфильма "Шрек 2"
Так, Dream Works признала российского артиста Алексея Колгана лучшим из всех, кто когда-либо озвучивал Шрека.
"Иностранные агенты твердили, что если бы у Пирса Броснана был такой голос, как у Владимира Антоника (дублировал актера в "Бондиане"), то вообще цены бы ему не было", — улыбается Даниил Эльдаров, знакомый российским зрителям по злодею Мориарти из сериала "Шерлок" и супергерою Капитану Америке.

Кто говорил за Варлей и Светличную

Нормально посмотреть картину до премьеры актерам озвучания обычно не удается: из-за пиратства ленты могут присылать с искаженным изображением, посторонними шумами. Да и пишутся все по отдельности, поэтому видят только свои сцены.

"Мы порой не знаем, кто вообще наши коллеги по фильму. Что, безусловно, скрадывает некую живую изюминку диалогов", — признается Эльдаров.

Другая практика была в Советском Союзе, где кино предварительно просматривали в оригинале, и не раз. "Писали по сценам, потом склеивали в одну ленту. Актеры собирались вместе у микрофонов, а запись порой растягивалась на полгода", — рассказывает Эльдаров. На тех, кому не удавалось "попасть" в артикуляцию с первого дубля (и даже со второго), коллеги не злились, даже наоборот — ведь платили тогда посменно.
"Сейчас озвучивание полнометражного фильма длится два-три дня", — отмечает Зубкова. Но алгоритм работы прежний: сначала за дело берется переводчик, потом — литературный редактор. А затем текст отдают "укладчику", который должен подогнать фразы так, чтобы они совпадали с артикуляцией персонажей.
Но в итоге добиться того, что условная Кейт Бланшетт или Крис Эванс будто говорят по-русски, все равно может только актер дубляжа.

"В отличие от артистов театра и кино, у нас есть лишь один инструмент — голос, которым нужно передать и мимику, и пластику, и характер", — подчеркивает Эльдаров.

В советских фильмах режиссеры часто "собирали" идеальный образ, исходя из своих эстетических предпочтений и способностей актеров — ведь тогда никто не требовал, чтобы брюнетку озвучивала темноволосая девушка, а прибалта — его земляк. Причем делали это не только в тех случаях, когда нужно было избавиться от акцента, как с Барбарой Брыльской в "Иронии судьбы" или Донатасом Банионисом. Так, Нину из "Кавказской пленницы" озвучивает звезда "Девчат" Надежда Румянцева, роковую героиню Светланы Светличной из "Бриллиантовой руки" — Зоя Толбузина, Остапа Бендера в исполнении Арчила Гомиашвили — Юрий Саранцев.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВарлей в фильме "Кавказская пленница"
Варлей в фильме Кавказская пленница
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Варлей в фильме "Кавказская пленница"
Что касается новых голливудских требований, чтобы актер озвучания соответствовал расе своего героя, то Быстров поясняет: "У нас сейчас нет такого пула".

Закадр, липсинк, дубляж

В конце 80-х и особенно в 90-х годах, в эпоху расцвета видеосалонов и кризиса государственных кинотеатров, на смену дубляжу массово пришел другой способ "локализации кино": закадровый перевод, причем одноголосый. От рафинированного дубляжа, к которому привык советский зритель, это отличалось кардинально.
Самый яркий пример — Леонид Володарский с его специфической, но узнаваемой манерой речи из-за сломанного в детстве носа. В результате возник миф, что нелегальные переводчики носят прищепку, маскируясь от спецслужб. Среди коллег Володарского — актер-каскадер Василий Горчаков, специалист по фарси Алексей Михалев, режиссер и писатель Павел Санаев.
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкВидеосалон
Видеосалон
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в фотобанк
Видеосалон
Исходник не выключали, а приглушали, реплики произносили абсолютно невозмутимо и с опозданием. Переводчики, которые зачастую в первый раз смотрели фильм, импровизировали, находя, к примеру, для одного нецензурного английского слова десятки русскоязычных аналогов. Эти принципы довел до предела Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин. К фильмам в дубляже он относится категорично: "Это все равно что слушать Nirvana в перепевке Филиппа Киркорова".
От закадрового перевода профессионалы до сих пор не отказались — из-за бюджетности и относительной быстроты, но оставили в основном для сериалов. Но в студиях его все же делают как минимум в четыре голоса — два мужских и два женских.
© 20th Century Fox (2005), Личный архив Ольги ЗубковойКадр из фильма "Мистер и миссис Смит", Ольга Зубкова, актриса дубляжа, официальный "голос" А. Джоли
Кадр из фильма Мистер и миссис Смит, Ольга Зубкова, актриса дубляжа, официальный голос А. Джоли
© 20th Century Fox (2005), Личный архив Ольги Зубковой
Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит", Ольга Зубкова, актриса дубляжа, официальный "голос" А. Джоли
Еще есть липсинк (от англ lip sync), где актеру нужно попадать в начало и конец реплики, кряхтеть или пыхтеть вслед за героем. Самым дорогим и трудоемким остается дубляж, где оригинальную дорожку полностью выключают и нужно даже дышать в такт с персонажем.

Руку целуй

Любовные сцены, оказывается, озвучивать несложно — правда, для звука страстного поцелуя лобызают не партнера, а собственную руку. А вот погони и другой экшен требуют усилий: бегать с микрофоном по студии нельзя и приходится, не вставая с места, вводить себя в полуобморочное состояние. "От "задыхательных" сцен начинает кружиться голова, необходимы частые перерывы", — признается Эльдаров.
© Marvel Studios (2011), Личный архив Даниила ЭльдароваКадр из фильма "Первый мститель", Даниил Эльдаров, актер дубляжа
Кадр из фильма Первый мститель, Даниил Эльдаров, актер дубляжа
© Marvel Studios (2011), Личный архив Даниила Эльдарова
Кадр из фильма "Первый мститель", Даниил Эльдаров, актер дубляжа
Другой неприятный момент — недоработанный перевод, и тут спасает только опыт. Эльдаров, которому доверили коалу Бастера Муна в мультфильме "Зверопой", вспоминает: "В одной из реплик не хватало текста, и я выпалил: "Денег нет, но вы держитесь!" — на тот момент эта фраза была актуальной. Режиссер, посмеявшись, уговорила заказчика это оставить. А потом уже в кино я услышал, как зрители залились хохотом".
Хотя от актеров дубляжа зависит очень многое, упоминают их лишь в титрах. Однако они не расстраиваются. Лет десять назад о них действительно мало кто знал. Но признание пришло: людям стало интересно, кто вечно остается за кадром.
Кадр из фильма Мисс плохое поведение
10 июля, 08:00Культура
Фильмы недели: Эмилия Кларк работает с ФБР, Кира Найтли борется за права
12431034
КультураСветлана СветличнаяфильмыГарри ПоттерДэниел РэдклиффNirvanaАнджелина Джоли (Войт)
Рекомендуем
Американские флаги в Вашингтоне
Вашингтон решил наказать Европу по-настоящему
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Апрель 2017
"Поразит любую цель в России": какое новое оружие разрабатывают в США
Побережье Карского моря летом. 2016.
Полюс холода превратился в полюс жары. Природа сошла с ума?
Флаги ЕС и Украины в Брюсселе
"Равенства нет". Евросоюз преподал урок экономики Украине
Иван Сафронов в Лефортовском суде
Охлажденный взгляд на дело Сафронова
Валентина с детьми
"Они сами нас нашли": будни семьи, в которой больше 20 детей
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Особенности национального несанкционированного протеста
Сотрудники нефтеперерабатывающего завода
Самыми востребованными специалистами на Дальнем Востоке станут нефтяники
Актриса Юлия Ауг на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Юлия Ауг — о том, куда нужно съездить в Эстонии и чем уникальны Кижи
Легкий скоростной броневик Стрела
В России создали легкий скоростной броневик "Стрела"
Выпуск шести лошадей Пржевальского из акклиматизационного загона Центра реинтродукции лошадей Пржевальского в основную часть государственного природного заповедника Оренбургский
Услышать дыхание степи можно на новых маршрутах Оренбургского заповедника
Скорая помощь, Индия
Новорожденная девочка заплакала на собственных похоронах
Мужчина со смартфоном
Ученые придумали, как улучшить батареи смартфонов
Актриса Лариса Гузеева
Гузеева резко ответила на оскорбление со стороны подписчицы
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В ФПА объяснили дисциплинарные дела против адвокатов по делу Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:06Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе
16:03Жителя Калмыкии приговорили к колонии за убийство ребенка-инвалида
16:02Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии
15:59Матвиенко назвала разговоры о возможной деноминации провокацией
15:59Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Токио
15:55В Иркутской области оценили ситуацию с природными пожарами
15:53Глава ЦБ прокомментировала предложение провести деноминацию рубля
15:52ДУМ РФ: новый статус Святой Софии - победа христиан, иудеев и мусульман
15:52В Армении заявили о снижении интенсивности азербайджанских артобстрелов
15:48В Москве во время пандемии выросло число обращений к бизнес-омбудсмену
15:46Верховная рада отложила назначение местных выборов на Украине
15:45На Монблане нашли подборку газет с разбившегося в 1966 году самолета
15:44В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 313
15:39Экс-советник Трампа хочет развеять миф о сговоре с Россией
15:39Сафронову предъявили обвинение в госизмене
15:34В администрации Кирова проводятся обыски
15:34Площадь пожара на складе в Самаре выросла до двух тысяч "квадратов"
15:34Трое армянских военных получили легкие ранения на границе с Азербайджаном
15:33Свидетель по делу историка Соколова рассказал, как нашел тело аспирантки
15:30Британские ученые выяснили, что COVID-19 может вызывать патологии сердца
Лента новостейМолния