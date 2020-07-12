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Распространение нового коронавируса
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В Казахстане число жертв коронавируса за неделю увеличилось на 111
В Казахстане зарегистрированы 111 смертей от коронавируса с 7 по 12 июля, общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 375, сообщило министерство... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T23:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нур-султан
карагандинская область
казахстан
в мире
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коронавирус covid-19, нур-султан, карагандинская область, казахстан, в мире

В Казахстане число жертв коронавируса за неделю увеличилось на 111

23:03 12.07.2020
1282
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
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АЛМА-АТА, 12 июл - РИА Новости. В Казахстане зарегистрированы 111 смертей от коронавируса с 7 по 12 июля, общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 375, сообщило министерство здравоохранения республики.
По состоянию на 6 июля, в Казахстане было зафиксировано 264 смертей от коронавирусной инфекции. В настоящее время Минздрав практикует еженедельное обновление статистики по летальным исходам от COVID-19.
"Зарегистрированы 111 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане с 7 по 12 июля… Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 375 случаев с летальным исходом", - говорится в сообщении минздрава.
По данным ведомства, наибольшее число новых летальных случаев за неделю произошло в Карагандинской области (37), Алма-Ате (24) и Нур-Султане (18).
Общее число заражений коронавирусом в Казахстане превышает 58 тысяч. Количество выздоровевших пациентов превышает 33,8 тысячи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нур-СултанКарагандинская областьКазахстанВ мире
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