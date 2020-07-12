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Президент ЮАР запретил продажу алкоголя из-за коронавируса
Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса запретил продажу алкоголя, чтобы освободить места в больницах для больных COVID-19, и повторно ввел... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T23:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сирил рамафоса
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коронавирус covid-19, сирил рамафоса, юар, в мире

Президент ЮАР запретил продажу алкоголя из-за коронавируса

23:01 12.07.2020
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© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane Президент ЮАР Сирил Рамафоса. 16 февраля 2018
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. 16 февраля 2018
© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса запретил продажу алкоголя, чтобы освободить места в больницах для больных COVID-19, и повторно ввел комендантский час из-за распространения инфекции.
По словам президента, ЮАР движется к пику числа заражений, поэтому необходимо освободить места в больницах.
"Мы решили, что для сохранения пропускной способности больниц и для того, чтобы в больницах точно было достаточно коек, и они не понадобились лицам с травмами, полученными из-за употребления спиртного, продажа, выдача и распространение алкоголя должны быть немедленно прекращены", - заявил южноафриканский лидер в ходе телеобращения к нации.
Президент отметил, что в стране вновь вводится комендантский час, который будет действовать, начиная с понедельника, 13 июля, с 21.00 до 04.00.
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"Все должны будут оставаться дома, кроме людей, которым необходимо ехать на работу и возвращаться (в это время - ред.) с работы или тем, кому необходимо обратиться за неотложной медицинской или иной помощью", - подчеркнул глава государства.
Наряду с этим Рамафоса объявил об ужесточении правил ношения масок: отныне маски обязательно нужно носить на улице, в общественных местах и на работе.
Также власти продлили действие режима "национального бедствия" до 15 августа. При этом президент подчеркнул, что было решено повторно не вводить самые высокие уровни готовности и карантин по всей стране.
По последним данным минздрава республики, в ЮАР выявлено 276 242 случая заражения коронавирусом, скончались 4079 больных COVID-19, выздоровели 134 874 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сирил РамафосаЮАРВ мире
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