На американской военно-морской базе в Сан-Диего загорелся корабль

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Не менее 18 моряков получили ранения при пожаре на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard на американской военно-морской базе в Не менее 18 моряков получили ранения при пожаре на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard на американской военно-морской базе в Сан-Диего , сообщило командование надводными силами ВМС США.

Пострадавших доставили в местную больницу с травмами, не опасными для жизни.

Twitter пожарного департамента города указано, что на судне также прогремел взрыв. пожарного департамента города указано, что на судне также прогремел взрыв.

На кадрах, снятых с воздуха, видно, что из средней части пришвартованного корабля вырываются клубы темно-серого дыма. Пожар с воды тушат несколько специальных катеров.

Пожарная служба города также сообщила в Twitter, что ее сотрудникам приказали покинуть пирс, по какой причине не уточняется.

Возгорание произошло в 8:30 (18:30 мск). Корабль находился на техническом обслуживании, экипаж составлял около тысячи человек. Вся команда покинула его, пропавших без вести нет.