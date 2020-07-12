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На американской военно-морской базе в Сан-Диего загорелся корабль
Не менее 18 моряков получили ранения при пожаре на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard на американской военно-морской базе в Сан-Диего,... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-13T07:18
военно-морские силы сша
сан-диего
сша
в мире
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Подумаешь... У нас единственный авианосец сначала почти утопили, а потом почти не спалили. 😁 Но плав док, в котором его ремонтировали, все-же утопили. 😁 😁 😁
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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военно-морские силы сша, сан-диего, сша, в мире

На американской военно-морской базе в Сан-Диего загорелся корабль

22:11 12.07.2020 (обновлено: 07:18 13.07.2020)
40717
© AP Photo / Denis PoroySmoke rises from the USS Bonhomme Richard at Naval Base San Diego Sunday, July 12, 2020, in San Diego after an explosion and fire Sunday on board the ship at Naval Base San Diego
Smoke rises from the USS Bonhomme Richard at Naval Base San Diego Sunday, July 12, 2020, in San Diego after an explosion and fire Sunday on board the ship at Naval Base San Diego
© AP Photo / Denis Poroy
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Не менее 18 моряков получили ранения при пожаре на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard на американской военно-морской базе в Сан-Диего, сообщило командование надводными силами ВМС США.
Пострадавших доставили в местную больницу с травмами, не опасными для жизни.
В Twitter пожарного департамента города указано, что на судне также прогремел взрыв.
На кадрах, снятых с воздуха, видно, что из средней части пришвартованного корабля вырываются клубы темно-серого дыма. Пожар с воды тушат несколько специальных катеров.
Пожарная служба города также сообщила в Twitter, что ее сотрудникам приказали покинуть пирс, по какой причине не уточняется.
Возгорание произошло в 8:30 (18:30 мск). Корабль находился на техническом обслуживании, экипаж составлял около тысячи человек. Вся команда покинула его, пропавших без вести нет.
USS Bonhomme Richard вошел в состав ВМС США в 1998 году. Он относится к универсальным десантным кораблям класса "Wasp" и оснащен взлетной палубой. Корабль имеет водоизмещение более 28 тысяч тонн, длину свыше 250 метров и ширину 43 метра. Он способен перевозить около 1900 морских пехотинцев, до 20 самолетов вертикального взлета "Hurrier" и до 46 вертолетов CH-46. Корабль оснащен зенитно-ракетным вооружением.
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58891807623252
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Военно-морские силы СШАСан-ДиегоСШАВ мире
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Подумаешь... У нас единственный авианосец сначала почти утопили, а потом почти не спалили. 😁 Но плав док, в котором его ремонтировали, все-же утопили. 😁 😁 😁
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ИАИлья Абаев
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