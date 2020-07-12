https://ria.ru/20200712/1574247962.html
На американской военно-морской базе в Сан-Диего загорелся корабль
Не менее 18 моряков получили ранения при пожаре на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard на американской военно-морской базе в Сан-Диего,... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T22:11
2020-07-13T07:18
военно-морские силы сша
сан-диего
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https://ria.ru/20200605/1572502167.html
Илья Абаев
Подумаешь... У нас единственный авианосец сначала почти утопили, а потом почти не спалили. 😁 Но плав док, в котором его ремонтировали, все-же утопили. 😁 😁 😁
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Андрей Сухоруков
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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военно-морские силы сша, сан-диего, сша, в мире
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Не менее 18 моряков получили ранения при пожаре на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard на американской военно-морской базе в Сан-Диего
, сообщило командование надводными силами ВМС США.
Пострадавших доставили в местную больницу с травмами, не опасными для жизни.
В Twitter
пожарного департамента города указано, что на судне также прогремел взрыв.
На кадрах, снятых с воздуха, видно, что из средней части пришвартованного корабля вырываются клубы темно-серого дыма. Пожар с воды тушат несколько специальных катеров.
Пожарная служба города также сообщила в Twitter, что ее сотрудникам приказали покинуть пирс, по какой причине не уточняется.
Возгорание произошло в 8:30 (18:30 мск). Корабль находился на техническом обслуживании, экипаж составлял около тысячи человек. Вся команда покинула его, пропавших без вести нет.
USS Bonhomme Richard вошел в состав ВМС США в 1998 году. Он относится к универсальным десантным кораблям класса "Wasp" и оснащен взлетной палубой. Корабль имеет водоизмещение более 28 тысяч тонн, длину свыше 250 метров и ширину 43 метра. Он способен перевозить около 1900 морских пехотинцев, до 20 самолетов вертикального взлета "Hurrier" и до 46 вертолетов CH-46. Корабль оснащен зенитно-ракетным вооружением.