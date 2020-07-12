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75 лет Великой Победы
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В Белгородской области открылся музей о подвиге работников тыла
Музей "Битва за оружие Великой Победы", где выставлено свыше 2,5 тысячи экспонатов, открылся на Прохоровском поле в Белгородской области, сообщает в воскресенье РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T21:32
75 лет великой победы
сергей ильюшин
александр яковлев
белгородская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей ильюшин, александр яковлев, белгородская область, общество

В Белгородской области открылся музей о подвиге работников тыла

21:32 12.07.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЖенщины распахивают землю в годы Великой Отечественной войны
Женщины распахивают землю в годы Великой Отечественной войны
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Музей "Битва за оружие Великой Победы", где выставлено свыше 2,5 тысячи экспонатов, открылся на Прохоровском поле в Белгородской области, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства культуры РФ.
В день годовщины сражения под Прохоровкой - крупнейшего танкового сражения Великой Отечественной войны, - который отмечается 12 июля, министр культуры РФ Ольга Любимова приняла участие в торжественной церемонии открытия нового музея.
"Музею удалось проделать огромную работу. Организаторы посетили более 30 промышленных предприятий на Урале и в Поволжье, в Казани, Москве, Туле и Новосибирске, где собрали реальные истории о жизни заводов во время войны и свыше 2,5 тысяч экспонатов", - цитирует пресс-служба Любимову.
Музей "Битва за оружие Великой Победы" посвящен подвигу работников тыла в Великой Отечественной войне. В экспозицию музея вошли реликвии, принадлежащие конструкторам, инженерам, геологам, рабочим, а также личные вещи знаменитых авиаконструкторов Сергея Ильюшина, Александра Яковлева и Андрея Туполева.
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"Этот музей открыт здесь, рядом с Прохоровским полем, где была одна из величайших битв не только Великой Отечественной и Второй мировой войны, но и вообще в истории человечества. Очень отрадно, что сейчас мы можем достойно почтить память тех, кто ковал оружие для этой Победы, строил дороги, лечил раненых. Открыт музей трудового подвига и человеческих судеб", - сказал представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, слова которого привели в ведомстве.
Также Любимова в рамках церемонии открытия вручила сотрудникам музея и строителям благодарственные письма "За качественное и своевременное выполнение работ по созданию музея, увековечивавшего подвиг советского народа в борьбе с фашизмом".
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75 лет Великой ПобедыСергей ИльюшинАлександр ЯковлевБелгородская областьОбщество
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