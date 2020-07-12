Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200712/1574244047.html
В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку
Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" призвала президента страны Владимира Зеленского и его команду сложить полномочия. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T22:34
дмитрий песков
киев
алексей резников
ситуация на украине
донбасс
петр порошенко
мвф
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915741_0:257:3184:2048_1400x0_80_0_0_120abf9876dee294b5847a12a7d616b2.jpg
https://ria.ru/20200709/1574069679.html
https://ria.ru/20200706/1573928860.html
https://ria.ru/20200709/1574125818.html
Уход зеленского не поможет. Тут как в америке (на которую они старательно засматриваются), от того кто у руля курс государства не зависит. Нужно менять не президента с командой, а общее направление движения, а этого как раз сделать не дадут пресловутые внешние кредиторы. Вобщем, попала украина со "своей" политикой по самое "не балуйся".
59
Эх, здравомыслие этой партии не поймут на Украине. К сожалению ...
23
19
киев
донбасс
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915741_0:257:3184:2048_1400x0_80_0_0_120abf9876dee294b5847a12a7d616b2.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915741_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_2462744c2a97e08afcac86e0bc41ca1c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915741_185:0:2233:2048_1400x0_80_0_0_84a6ae87583a5b5fd8e27025bfbacd74.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, киев, алексей резников, ситуация на украине, донбасс, петр порошенко, мвф, владимир зеленский, украина, в мире

В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку

19:51 12.07.2020 (обновлено: 22:34 12.07.2020)
32039
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" призвала президента страны Владимира Зеленского и его команду сложить полномочия.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политической силы.
Глава Национального банка Украины Яков Смолий на заседании Верховной Рады
9 июля, 08:00
"Не давайте денег Украине, пока она не сдастся"
Причиной указана неспособность власти обеспечить мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Представители партии напомнили, что Зеленский победил на президентских выборах под лозунгом "Мир — за год!", однако, по их словам, "сегодня Зе-власть стала клоном режима Порошенко".
Кроме того, ключевые переговорщики от Украины разрушают Минские соглашения, указано в заявлении. Так, вице-премьер и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что реинтерграция Донбасса займет 25 лет. Такое заявление означает признание со стороны власти, что к миру она не стремится и со своей главной политической миссией справиться не может.
По мнению представителей "Оппозиционной платформы — За жизнь", дальнейшее пребывание команды Зеленского у власти идет вразрез с нуждами украинского нарда и противоречит национальным интересам.
Курс на разрушение Минских соглашений создает угрозы очередной эскалации противостояния, которое может привести к новым жертвам и разрушениям, указано в обращении. Единственный способ предотвратить это — сменить курс, а также выгнать "адептов Порошенко из всех переговорных форматов или поменять власть, ведущую страну к катастрофе".
В заявлении также говорится, что никто не давал Зеленскому и его команде мандата на то, чтобы "четверть века водить страну по пустыне конфликта". Настало время выбрать — дать стране мир или уйти с извинениями, заключили авторы обращения.
Украинские гривны
6 июля, 06:10
Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Кроме того, в другом сообщении партии указано, что власть президента Зеленского "деградировала до уровня внешней колониальной администрации", а единственным смыслом ее правления стала реализация указаний внешних кредиторов, а также обеспечение прибылей для иностранных финансовых спекулянтов. Кроме того, в заявлении упоминается и распродажа национальных богатств, и разорение украинских семей.
"Пока Зе-команда окончательно не опустошила Украину, она должна вслед за своими предшественниками сложить полномочия и уйти в отставку", — говорится в заявлении.
В партии подчеркнули, что в стране бушует эпидемия, однако проблема финансирования больниц и закупки средств защиты не решена. Экономика находится в тяжелейшем кризисе. Власть, по мнению представителей "Оппозиционной платформы", продолжает курс Порошенко, слушая указания МВФ: повышает тарифы, уничтожает медицину. Кризис усиливается, а также растут бедность и безработица.
Партия потребовала прекратить выполнение требований Международного валютного фонда и остановить процесс превращения Украины в "кормушку для себя и для друзей Порошенко". Чтобы восстановить мир, вырвать страну "из цепких лап кредиторов", а также обеспечить развитие экономики и повышение уровня жизни, нынешняя власть должна уйти, уверены представители "Оппозиционной платформы".
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
9 июля, 16:51
Лукашевич заявил о подготовке Украиной военного сценария по Донбассу
3987087413
Обсудить 19
Дмитрий ПесковКиевАлексей РезниковСитуация на УкраинеДонбассПетр ПорошенкоМВФВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Уход зеленского не поможет. Тут как в америке (на которую они старательно засматриваются), от того кто у руля курс государства не зависит. Нужно менять не президента с командой, а общее направление движения, а этого как раз сделать не дадут пресловутые внешние кредиторы. Вобщем, попала украина со "своей" политикой по самое "не балуйся".
12 июля, 20:24
Денис Чистов
5800001
Эх, здравомыслие этой партии не поймут на Украине. К сожалению ...
12 июля, 21:29
salivina
1821002
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин назвал причину ухудшения отношений между Россией и Украиной
Скорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи методистской больницы Хьюстона
ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа заразившихся коронавирусом
Smoke rises from the USS Bonhomme Richard at Naval Base San Diego Sunday, July 12, 2020, in San Diego after an explosion and fire Sunday on board the ship at Naval Base San Diego
На американской военно-морской базе в Сан-Диего загорелся корабль
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Тестирование на наличие антител к COVID-19
Немецкие ученые установили, что переболевшие COVID-19 теряют антитела
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
На границе Азербайджана и Армении произошло столкновение
Президент США Дональд Трамп
Эта страна катится в пропасть. Президент "отмазал" друга от тюрьмы
Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин Бекхэм
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
Певица Анита Цой
Анита Цой рассказала о самом жутком проявлении коронавируса
Люди во время дождя в Москве
Москвичей предупредили об арктическом вторжении
Автомобиль скорой помощи
Названа причина смерти невесты на свадебном банкете
Будайская крепость и замковый холм, Будапешт
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян
Штурмовик Су-25
Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25
3d-модель мозга человека
Названы разрушающие мозг продукты
Smoke rises from the USS Bonhomme Richard at Naval Base San Diego Sunday, July 12, 2020, in San Diego after an explosion and fire Sunday on board the ship at Naval Base San Diego
В ВМС США назвали предварительную причину взрыва на десантном корабле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые придумали, как делать вино и сыр с помощью сорной травы
08:57Стрелявший в мечетях Крайстчерча отказался от адвокатов
08:57Роскачество: россияне стали внимательнее проверять информацию о продукте
08:55В Луганской области продолжается тушение лесного пожара
08:53В Афганистане шесть полицейских погибли при нападении талибов
08:45В Казахстане двум врачам посмертно присвоили звание "Герой труда"
08:43На севере Камчатки пропал катер с тремя рыбаками
08:41В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных
08:38Росавиация создала комиссию после падения Ан-2 в Нижегородской области
08:35Оборот предприятий торговли и услуг в Москве за месяц вырос на 30,7%
08:34На Украине более 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:32В горах Крыма спасли группу туристов
08:23В Индии выявили 28,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
08:22В Узбекистане за сутки выявили 487 случаев заболевания COVID-19
08:22В России в понедельник ждут вывозные рейсы из Узбекистана и с Бали
08:20В России провели более 23,2 миллиона тестов на COVID-19
08:20Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков
08:18Москвичи могут бесплатно заниматься фитнесом на свежем воздухе
08:15В австралийский штат Виктория направили военных для борьбы с COVID-19
08:15В Хабаровске вынесли первый приговор по делу псевдомедцентров
Лента новостейМолния