В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" призвала президента страны Владимира Зеленского и его команду сложить полномочия.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политической силы.
9 июля, 08:00"Не давайте денег Украине, пока она не сдастся"
Кроме того, ключевые переговорщики от Украины разрушают Минские соглашения, указано в заявлении. Так, вице-премьер и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что реинтерграция Донбасса займет 25 лет. Такое заявление означает признание со стороны власти, что к миру она не стремится и со своей главной политической миссией справиться не может.
По мнению представителей "Оппозиционной платформы — За жизнь", дальнейшее пребывание команды Зеленского у власти идет вразрез с нуждами украинского нарда и противоречит национальным интересам.
Курс на разрушение Минских соглашений создает угрозы очередной эскалации противостояния, которое может привести к новым жертвам и разрушениям, указано в обращении. Единственный способ предотвратить это — сменить курс, а также выгнать "адептов Порошенко из всех переговорных форматов или поменять власть, ведущую страну к катастрофе".
В заявлении также говорится, что никто не давал Зеленскому и его команде мандата на то, чтобы "четверть века водить страну по пустыне конфликта". Настало время выбрать — дать стране мир или уйти с извинениями, заключили авторы обращения.
Кроме того, в другом сообщении партии указано, что власть президента Зеленского "деградировала до уровня внешней колониальной администрации", а единственным смыслом ее правления стала реализация указаний внешних кредиторов, а также обеспечение прибылей для иностранных финансовых спекулянтов. Кроме того, в заявлении упоминается и распродажа национальных богатств, и разорение украинских семей.
"Пока Зе-команда окончательно не опустошила Украину, она должна вслед за своими предшественниками сложить полномочия и уйти в отставку", — говорится в заявлении.
В партии подчеркнули, что в стране бушует эпидемия, однако проблема финансирования больниц и закупки средств защиты не решена. Экономика находится в тяжелейшем кризисе. Власть, по мнению представителей "Оппозиционной платформы", продолжает курс Порошенко, слушая указания МВФ: повышает тарифы, уничтожает медицину. Кризис усиливается, а также растут бедность и безработица.
Партия потребовала прекратить выполнение требований Международного валютного фонда и остановить процесс превращения Украины в "кормушку для себя и для друзей Порошенко". Чтобы восстановить мир, вырвать страну "из цепких лап кредиторов", а также обеспечить развитие экономики и повышение уровня жизни, нынешняя власть должна уйти, уверены представители "Оппозиционной платформы".