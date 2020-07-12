В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" призвала президента страны Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" призвала президента страны Владимира Зеленского и его команду сложить полномочия.

Об этом говорится в заявлении , опубликованном на сайте политической силы.

Причиной указана неспособность власти обеспечить мирное урегулирование конфликта в Донбассе . Представители партии напомнили, что Зеленский победил на президентских выборах под лозунгом "Мир — за год!", однако, по их словам, "сегодня Зе-власть стала клоном режима Порошенко ".

Кроме того, ключевые переговорщики от Украины разрушают Минские соглашения, указано в заявлении. Так, вице-премьер и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что реинтерграция Донбасса займет 25 лет. Такое заявление означает признание со стороны власти, что к миру она не стремится и со своей главной политической миссией справиться не может.

По мнению представителей "Оппозиционной платформы — За жизнь", дальнейшее пребывание команды Зеленского у власти идет вразрез с нуждами украинского нарда и противоречит национальным интересам.

Курс на разрушение Минских соглашений создает угрозы очередной эскалации противостояния, которое может привести к новым жертвам и разрушениям, указано в обращении. Единственный способ предотвратить это — сменить курс, а также выгнать "адептов Порошенко из всех переговорных форматов или поменять власть, ведущую страну к катастрофе".

В заявлении также говорится, что никто не давал Зеленскому и его команде мандата на то, чтобы "четверть века водить страну по пустыне конфликта". Настало время выбрать — дать стране мир или уйти с извинениями, заключили авторы обращения.

Кроме того, в другом сообщении партии указано, что власть президента Зеленского "деградировала до уровня внешней колониальной администрации", а единственным смыслом ее правления стала реализация указаний внешних кредиторов, а также обеспечение прибылей для иностранных финансовых спекулянтов. Кроме того, в заявлении упоминается и распродажа национальных богатств, и разорение украинских семей.

"Пока Зе-команда окончательно не опустошила Украину, она должна вслед за своими предшественниками сложить полномочия и уйти в отставку", — говорится в заявлении.

В партии подчеркнули, что в стране бушует эпидемия, однако проблема финансирования больниц и закупки средств защиты не решена. Экономика находится в тяжелейшем кризисе. Власть, по мнению представителей "Оппозиционной платформы", продолжает курс Порошенко, слушая указания МВФ : повышает тарифы, уничтожает медицину. Кризис усиливается, а также растут бедность и безработица.