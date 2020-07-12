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В Таджикистане за сутки выявили 46 случаев заражения коронавирусом
В Таджикистане на вечер воскресенья выявлено 46 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T19:03
коронавирус covid-19
здоровье - общество
таджикистан
в мире
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, таджикистан, в мире

В Таджикистане за сутки выявили 46 случаев заражения коронавирусом

19:03 12.07.2020
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© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
Вид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
ДУШАНБЕ, 12 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане на вечер воскресенья выявлено 46 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"На вечер воскресенья число больных коронавирусом достигло 6552 человек, увеличившись на 46", - сказал собеседник агентства.
По его словам, от этой болезни в стране вылечились 5258 человек, или 79,8% всех инфицированных, скончались 55 человек.
"Сейчас 190 человек находятся в больницах под наблюдением врачей, 62 человека были выписаны после излечения", - добавили в минздраве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТаджикистанВ мире
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