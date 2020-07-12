https://ria.ru/20200712/1574243392.html
В Таджикистане за сутки выявили 46 случаев заражения коронавирусом
В Таджикистане на вечер воскресенья выявлено 46 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T19:03
2020-07-12T19:03
коронавирус covid-19
здоровье - общество
таджикистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/104336/34/1043363400_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_bac1abfcab41d55bea5d5ce22eb2b124.jpg
таджикистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/104336/34/1043363400_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_bac1abfcab41d55bea5d5ce22eb2b124.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/104336/34/1043363400_112:0:1889:1333_1400x0_80_0_0_9bcc1c0f15355bd7e68e70c43c475bb3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/104336/34/1043363400_334:0:1667:1333_1400x0_80_0_0_ddcf88f1f405d821fb495247cbedcbbe.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, таджикистан, в мире