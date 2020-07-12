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Сильный ветер оставил без света жителей Караганды
Сильный ветер в воскресенье оставил без света жителей Караганды (административный центр Карагандинской области Казахстана, в центре страны), сообщила... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T16:34
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карагандинская область, караганда, казахстан, в мире

Сильный ветер оставил без света жителей Караганды

16:34 12.07.2020
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© Фото : WassilyКараганда, Казахстан
Караганда, Казахстан
© Фото : Wassily
Караганда, Казахстан. Архивное фото
АЛМА-АТА, 12 июл - РИА Новости. Сильный ветер в воскресенье оставил без света жителей Караганды (административный центр Карагандинской области Казахстана, в центре страны), сообщила пресс-служба областной администрации.
"В Караганде шквальный ураганный ветер скоростью 21 метр в секунду повлёк множество происшествий. Сорвало крыши зданий, повалило деревья. Оборвало линии электропередачи", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.
В настоящее время коммунальные службы и аварийные бригады занимаются устранением последствий.
В ряде микрорайонов города энергоснабжение удалось восстановить, в некоторых частях областного центра свет дадут к утру понедельника.
По данным пресс-службы, оставшиеся без света больницы перешли на аварийные источники питания.
Жители города публикуют в социальных сетях фотографии поваленных деревьев и сорванных крыш.
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Карагандинская областьКарагандаКазахстанВ мире
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