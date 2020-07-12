Сильный ветер оставил без света жителей Караганды

АЛМА-АТА, 12 июл - РИА Новости. Сильный ветер в воскресенье оставил без света жителей Сильный ветер в воскресенье оставил без света жителей Караганды (административный центр Карагандинской области Казахстана , в центре страны), сообщила пресс-служба областной администрации.

"В Караганде шквальный ураганный ветер скоростью 21 метр в секунду повлёк множество происшествий. Сорвало крыши зданий, повалило деревья. Оборвало линии электропередачи", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

В настоящее время коммунальные службы и аварийные бригады занимаются устранением последствий.

В ряде микрорайонов города энергоснабжение удалось восстановить, в некоторых частях областного центра свет дадут к утру понедельника.

По данным пресс-службы, оставшиеся без света больницы перешли на аварийные источники питания.