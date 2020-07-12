https://ria.ru/20200712/1574239280.html
Сильный ветер оставил без света жителей Караганды
Сильный ветер в воскресенье оставил без света жителей Караганды (административный центр Карагандинской области Казахстана, в центре страны), сообщила... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T16:34
2020-07-12T16:34
карагандинская область
караганда
казахстан
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
карагандинская область, караганда, казахстан, в мире
АЛМА-АТА, 12 июл - РИА Новости.
Сильный ветер в воскресенье оставил без света жителей Караганды
(административный центр Карагандинской области Казахстана
, в центре страны), сообщила пресс-служба областной администрации.
"В Караганде шквальный ураганный ветер скоростью 21 метр в секунду повлёк множество происшествий. Сорвало крыши зданий, повалило деревья. Оборвало линии электропередачи", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.
В настоящее время коммунальные службы и аварийные бригады занимаются устранением последствий.
В ряде микрорайонов города энергоснабжение удалось восстановить, в некоторых частях областного центра свет дадут к утру понедельника.
По данным пресс-службы, оставшиеся без света больницы перешли на аварийные источники питания.
Жители города публикуют в социальных сетях фотографии поваленных деревьев и сорванных крыш.