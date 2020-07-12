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Названа причина смерти невесты на свадебном банкете
Причиной смерти невесты на свадебном банкете в Москве стал анафилактический шок, вызванный орехами, сообщает "Московский комсомолец". РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T18:56
орехи
свадьба
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200129/1564013237.html
Странно что при такой аллергии с собой не было лекарства
120
Думаю, с ресторана можно взыскать значительную сумму компенсации, если будет доказано, что их действительно предупреждали.
67
34
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556589_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_6d8ad1ae29afc4dc98aa74d3366cb7ed.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
орехи, свадьба, москва, происшествия

Названа причина смерти невесты на свадебном банкете

16:39 12.07.2020 (обновлено: 18:56 12.07.2020)
176989
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Причиной смерти невесты на свадебном банкете в Москве стал анафилактический шок, вызванный орехами, сообщает "Московский комсомолец".
По информации газеты, у погибшей с детства была аллергия на орехи. Родственники девушки сообщили об этом персоналу, когда заказывали блюда на банкет. Как выяснилось позже, на столах находились конфеты, в которых содержались фрагменты орехов. Близкие погибшей рассказали, что перед трагедией она съела несколько штук и начала задыхаться.
Ранее СМИ сообщили, что накануне в Москве во время свадебного банкета умерла 25-летняя невеста. Девушке стало плохо на торжественном мероприятии, прибывшие врачи не смогли ей помочь.
Свадебные кольца
29 января, 14:41
Житель Омска женился в 92 года и умер
1422296083985
Обсудить 34
ОрехиСвадьбаМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Странно что при такой аллергии с собой не было лекарства
12 июля, 16:48
АКАндрей К
10902603
Думаю, с ресторана можно взыскать значительную сумму компенсации, если будет доказано, что их действительно предупреждали.
12 июля, 16:43
Руслан Тлеуж
35113126
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