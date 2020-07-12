https://ria.ru/20200712/1574239151.html
Названа причина смерти невесты на свадебном банкете
Причиной смерти невесты на свадебном банкете в Москве стал анафилактический шок, вызванный орехами, сообщает "Московский комсомолец". РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T16:39
2020-07-12T18:56
орехи
свадьба
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200129/1564013237.html
Андрей К
Странно что при такой аллергии с собой не было лекарства
120
Руслан Тлеуж
Думаю, с ресторана можно взыскать значительную сумму компенсации, если будет доказано, что их действительно предупреждали.
67
34
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556589_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_6d8ad1ae29afc4dc98aa74d3366cb7ed.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орехи, свадьба, москва, происшествия