Посольство России в Узбекистане заявило об отмене вывозного рейса 13 июля

ТАШКЕНТ, 12 июл - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Россия" из Вывозной рейс авиакомпании "Россия" из Ташкента Санкт-Петербург , намеченный на утро 13 июля, перенесен на неопределенное время, сообщил в воскресенье консульский отдел посольства России в Узбекистане

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса . Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.

"Пассажирский рейс SDM4972 Ташкент – Санкт-Петербург 13.07.2020 в 04.40 (2.40 мск) перенесён на неопределенное время", - говорится в сообщении в Telegram-канале консульства. По данным отдела, все заявки, сделанные на рейс через сайт Госуслуг, отменены.

"Регистрируйтесь на другие рейсы, когда они станут доступны на сайте Госуслуг", - добавили в консульстве.