Посольство России в Узбекистане заявило об отмене вывозного рейса 13 июля

ТАШКЕНТ, 12 июл - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Россия" из Ташкента в Санкт-Петербург, намеченный на утро 13 июля, перенесен на неопределенное время, сообщил в воскресенье консульский отдел посольства России в Узбекистане.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.
"Пассажирский рейс SDM4972 Ташкент – Санкт-Петербург 13.07.2020 в 04.40 (2.40 мск) перенесён на неопределенное время", - говорится в сообщении в Telegram-канале консульства. По данным отдела, все заявки, сделанные на рейс через сайт Госуслуг, отменены.
"Регистрируйтесь на другие рейсы, когда они станут доступны на сайте Госуслуг", - добавили в консульстве.
По данным посольства РФ, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину были вывезены более 3,6 тысячи россиян. В марте-июне чартеры "Аэрофлота", "Уральских авиалиний" и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.