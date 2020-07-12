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Распространение нового коронавируса
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Посольство России в Узбекистане заявило об отмене вывозного рейса 13 июля
Вывозной рейс авиакомпании "Россия" из Ташкента в Санкт-Петербург, намеченный на утро 13 июля, перенесен на неопределенное время, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T16:17
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
аэрофлот
уральские авиалинии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, аэрофлот, уральские авиалинии, москва, ташкент, новосибирск, ростов-на-дону, общество

Посольство России в Узбекистане заявило об отмене вывозного рейса 13 июля

16:17 12.07.2020
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© РИА Новости / Александр Якшин / Перейти в фотобанкСотрудники медицинской службы измеряют температуру у граждан России
Сотрудники медицинской службы измеряют температуру у граждан России
© РИА Новости / Александр Якшин
Перейти в фотобанк
Сотрудники медицинской службы измеряют температуру у граждан России. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 12 июл - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Россия" из Ташкента в Санкт-Петербург, намеченный на утро 13 июля, перенесен на неопределенное время, сообщил в воскресенье консульский отдел посольства России в Узбекистане.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.
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"Пассажирский рейс SDM4972 Ташкент – Санкт-Петербург 13.07.2020 в 04.40 (2.40 мск) перенесён на неопределенное время", - говорится в сообщении в Telegram-канале консульства. По данным отдела, все заявки, сделанные на рейс через сайт Госуслуг, отменены.
"Регистрируйтесь на другие рейсы, когда они станут доступны на сайте Госуслуг", - добавили в консульстве.
По данным посольства РФ, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину были вывезены более 3,6 тысячи россиян. В марте-июне чартеры "Аэрофлота", "Уральских авиалиний" и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19АэрофлотУральские авиалинииМоскваТашкентНовосибирскРостов-на-ДонуОбщество
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