Путин опроверг связь между Крымом и ухудшением отношений России и Украины

По его словам, сначала на Украине произошли госпереворот и захват власти, и именно тогда "взгляды" и "пути" с ее руководством "стали диаметрально противоположными".

Но Крым вернулся в состав России после этого, а не наоборот, подчеркнул президент.

"Так что то, что у нас испортились отношения с Украиной, с Крымом, в принципе, не связано", — добавил он.

Путин выразил уверенность, что в отношениях между двумя странами рано или поздно "пена схлынет".

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на то, что киевские власти все более настойчиво говорят о том, что нужно изменить минские соглашения.

Он отметил, что Кремль пока не знает, означает ли это официальный выход Киева из минского комплекса мер.

"Свидетельствует ли это о нежелании Киева решать эту проблему, или это свидетельствует о невозможности руководства Киева решать эту проблему, или одновременно — мы смотрим на заявления украинского руководства", — добавил он.

Песков также подчеркнул, что Киев пока официально не опровергал заявления о готовности выйти из минских соглашений.

Ранее замглавы президентской администрации Дмитрий Козак заявил, что, если власти Украины подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, это будет означать выход Киева из минского и нормандского форматов.