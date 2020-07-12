https://ria.ru/20200712/1574238414.html
Путин опроверг связь между Крымом и ухудшением отношений России и Украины
Ухудшение отношений между Москвой и Киевом не связаны с Крымом, заявил Владимир Путин в интервью "России 1". РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T15:58
2020-07-12T16:00
минские соглашения
"нормандская четверка"
ситуация на украине
дмитрий песков
владимир путин
дмитрий козак
москва
киев
украина
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https://ria.ru/20200712/1574235173.html
https://ria.ru/20200710/1574191710.html
https://ria.ru/20200710/1574185768.html
Владимир Иванов-редкая
Не забрали, а вернули своё. Чувствуете разницу?
46
nikonorenkov67
Ну да они обрадовались когда мы забрали Крым.
42
20
москва
киев
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/149833/93/1498339361_0:0:3102:1745_1400x0_80_0_0_5731008f1099f2fd1000b4387ac55c68.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минские соглашения, "нормандская четверка", ситуация на украине, дмитрий песков, владимир путин, дмитрий козак, москва, киев, украина
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Ухудшение отношений между Москвой
и Киевом
не связаны с Крымом, заявил Владимир Путин
в интервью "России 1"
.
По его словам, сначала на Украине
произошли госпереворот и захват власти, и именно тогда "взгляды" и "пути" с ее руководством "стали диаметрально противоположными".
Но Крым вернулся в состав России после этого, а не наоборот, подчеркнул президент.
"Так что то, что у нас испортились отношения с Украиной, с Крымом, в принципе, не связано", — добавил он.
Путин выразил уверенность, что в отношениях между двумя странами рано или поздно "пена схлынет".
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
указал на то, что киевские власти все более настойчиво говорят о том, что нужно изменить минские соглашения.
Он отметил, что Кремль пока не знает, означает ли это официальный выход Киева из минского комплекса мер.
"Свидетельствует ли это о нежелании Киева решать эту проблему, или это свидетельствует о невозможности руководства Киева решать эту проблему, или одновременно — мы смотрим на заявления украинского руководства", — добавил он.
Песков также подчеркнул, что Киев пока официально не опровергал заявления о готовности выйти из минских соглашений.
Ранее замглавы президентской администрации Дмитрий Козак
заявил, что, если власти Украины подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, это будет означать выход Киева из минского и нормандского форматов.
Кроме того, президент Украины должен будет дезавуировать свою подпись под итоговым коммюнике Парижского саммита 9 декабря 2019 года, добавил Козак.