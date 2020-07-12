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Путин опроверг связь между Крымом и ухудшением отношений России и Украины
Ухудшение отношений между Москвой и Киевом не связаны с Крымом, заявил Владимир Путин в интервью "России 1". РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T16:00
минские соглашения
"нормандская четверка"
ситуация на украине
дмитрий песков
владимир путин
дмитрий козак
москва
киев
украина
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Не забрали, а вернули своё. Чувствуете разницу?
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Ну да они обрадовались когда мы забрали Крым.
42
20
москва
киев
украина
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
минские соглашения, "нормандская четверка", ситуация на украине, дмитрий песков, владимир путин, дмитрий козак, москва, киев, украина

Путин опроверг связь между Крымом и ухудшением отношений России и Украины

15:58 12.07.2020 (обновлено: 16:00 12.07.2020)
3154
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСевастополь. Крым
Севастополь. Крым
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Севастополь. Крым. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Ухудшение отношений между Москвой и Киевом не связаны с Крымом, заявил Владимир Путин в интервью "России 1".
По его словам, сначала на Украине произошли госпереворот и захват власти, и именно тогда "взгляды" и "пути" с ее руководством "стали диаметрально противоположными".
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Но Крым вернулся в состав России после этого, а не наоборот, подчеркнул президент.
"Так что то, что у нас испортились отношения с Украиной, с Крымом, в принципе, не связано", — добавил он.
Путин выразил уверенность, что в отношениях между двумя странами рано или поздно "пена схлынет".
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на то, что киевские власти все более настойчиво говорят о том, что нужно изменить минские соглашения.
Он отметил, что Кремль пока не знает, означает ли это официальный выход Киева из минского комплекса мер.
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"Свидетельствует ли это о нежелании Киева решать эту проблему, или это свидетельствует о невозможности руководства Киева решать эту проблему, или одновременно — мы смотрим на заявления украинского руководства", — добавил он.
Песков также подчеркнул, что Киев пока официально не опровергал заявления о готовности выйти из минских соглашений.
Ранее замглавы президентской администрации Дмитрий Козак заявил, что, если власти Украины подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, это будет означать выход Киева из минского и нормандского форматов.
Кроме того, президент Украины должен будет дезавуировать свою подпись под итоговым коммюнике Парижского саммита 9 декабря 2019 года, добавил Козак.
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Обсудить 20
Минские соглашения"Нормандская четверка"Ситуация на УкраинеДмитрий ПесковВладимир ПутинДмитрий КозакМоскваКиевУкраина
Популярные комментарии
Не забрали, а вернули своё. Чувствуете разницу?
12 июля, 17:03
Владимир Иванов-редкая
3900007
Ну да они обрадовались когда мы забрали Крым.
12 июля, 16:30
nikonorenkov67
21500214
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