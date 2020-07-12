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https://ria.ru/20200712/1574238019.html
Переболевший COVID-19 глава Алма-Атинской области вернулся к работе
Аким (губернатор) Алма-Атинской области Казахстана Амандык Баталов выписался из больницы, где проходил лечение от коронавируса, написал он на своей странице в... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T15:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/111296/08/1112960855_0:123:2464:1509_1400x0_80_0_0_767ea46bdfce6fc727a62189f4ad2af0.jpg
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коронавирус covid-19, коронавирусы, казахстан, в мире

Переболевший COVID-19 глава Алма-Атинской области вернулся к работе

15:33 12.07.2020
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© РИА Новости / Анатолий Устиненко / Перейти в фотобанкАлма-Ата
Алма-Ата
© РИА Новости / Анатолий Устиненко
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АЛМА-АТА, 12 июл - РИА Новости. Аким (губернатор) Алма-Атинской области Казахстана Амандык Баталов выписался из больницы, где проходил лечение от коронавируса, написал он на своей странице в Facebook.
О заболевании Баталова коронавирусом его пресс-служба сообщила 22 июня.
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"Сегодня выписался из больницы… Отдельное спасибо врачам за их самоотверженный труд. Именно от их действий зависит жизнь многих людей. Теперь приступаю к работе, чтобы вместе с вами побороть пандемию. Только объединив все наши усилия, мы справимся со всеми трудностями! Берегите себя и своих близких!", - написал он.
Общее число заражений коронавирусом в Казахстане превышает 58 тысяч. Количество выздоровевших пациентов превышает 33,8 тысячи. Ранее минздрав сообщил, что на 6 июля в стране зафиксированы 264 случая смерти от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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