Переболевший COVID-19 глава Алма-Атинской области вернулся к работе

АЛМА-АТА, 12 июл - РИА Новости. Аким (губернатор) Алма-Атинской области Казахстана Амандык Баталов выписался из больницы, где проходил лечение от коронавируса, написал он на своей странице в Facebook.
О заболевании Баталова коронавирусом его пресс-служба сообщила 22 июня.
"Сегодня выписался из больницы… Отдельное спасибо врачам за их самоотверженный труд. Именно от их действий зависит жизнь многих людей. Теперь приступаю к работе, чтобы вместе с вами побороть пандемию. Только объединив все наши усилия, мы справимся со всеми трудностями! Берегите себя и своих близких!", - написал он.
Общее число заражений коронавирусом в Казахстане превышает 58 тысяч. Количество выздоровевших пациентов превышает 33,8 тысячи. Ранее минздрав сообщил, что на 6 июля в стране зафиксированы 264 случая смерти от коронавируса.
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