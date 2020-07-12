Ветер повалил в Петербурге 75 деревьев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Сильный ветер повалил в субботу в Санкт-Петербурге 75 деревьев, сообщает городской комитет по благоустройству.
Ранее сообщалось, что в субботу парки, сады и скверы в Петербурге закрыли из-за непогоды. Также в связи с возможным подъемом уровня воды в устье реки Невы частично закрывали Комплекс защитных сооружений. ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщало, что в субботу два человека пострадали при падении деревьев из-за усиления ветра.
14 мая, 10:25В Петербурге в середине мая выпал мокрый снег
"Дежурная служба комитета по благоустройству зафиксировала сигналы о 30 случаях падения зеленых насаждений на тротуары и проезжую часть, а также о 45 стволах, рухнувших в садах и парках. Всю ночь 20 аварийных бригад вели работу по расчистке улиц. К утру дороги были полностью освобождены", - говорится в сообщении.
В настоящее уборка деревьев с газонов продолжается. Также оперативно была убрана упавшая трехствольная ива на проспекте Стачек в Кировском районе. Не устоявшее от порыва ветра дерево упало на проезжую часть и повредило столб наружного освещения. Сообщается, что садовники устранили аварийную ситуацию.
В настоящее время все парки, сады и скверы вновь открыты для горожан.
По данным ГУМЧС по Санкт-Петербургу, при падении деревьев были повреждены 6 легковых автомобилей.
30 июня, 18:05В Петербурге четыре человека пострадали из-за непогоды