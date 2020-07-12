Ветер повалил в Петербурге 75 деревьев

"Дежурная служба комитета по благоустройству зафиксировала сигналы о 30 случаях падения зеленых насаждений на тротуары и проезжую часть, а также о 45 стволах, рухнувших в садах и парках. Всю ночь 20 аварийных бригад вели работу по расчистке улиц. К утру дороги были полностью освобождены", - говорится в сообщении.