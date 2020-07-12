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Прокуратура начала проверку после разлива авиатоплива на Таймыре
Прокуратура Красноярского края начала проверку после разлива авиатоплива на Таймыре, говорится в сообщении на сайте ведомства. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T15:31
дудинка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
таймыр
красноярский край
происшествия
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дудинка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), таймыр, красноярский край, происшествия

Прокуратура начала проверку после разлива авиатоплива на Таймыре

14:51 12.07.2020 (обновлено: 15:31 12.07.2020)
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 июл – РИА Новости. Прокуратура Красноярского края начала проверку после разлива авиатоплива на Таймыре, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее краевой главк МЧС сообщил, что при перекачке авиационного топлива (керосин) из баржи на реке Большая Хета населенного пункта Тухард (78 км от Дудинки) в результате разгерметизации трубы на нефтепереливной станции произошёл разлив топлива на грунт в объёме 10 кубометров. В ведомстве сообщили, что топливо не попало в реку, дальнейшего распространения нет. По информации компании "Норильсктрансгаз", разлилось 44,5 тонны топлива.
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"По поручению прокурора Красноярского края организована проверка по факту разлива авиационного топлива в поселке Тухард Таймырского района …В ходе проверочных мероприятий будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что к проверке привлечены специалисты контролирующих органов. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокурора края.
Кроме того, проверку также начали в СК.
"В следственные органы поступило сообщение о том, что в районе поселка Тухард Таймырского района при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива на территорию вертолетной площадки ... по данному факту следственными органами СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия поводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Добавляется, что в настоящее время на место происшествия вылетела следственно-оперативная группа.
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ДудинкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТаймырКрасноярский крайПроисшествия
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