Прокуратура начала проверку после разлива авиатоплива на Таймыре

"В следственные органы поступило сообщение о том, что в районе поселка Тухард Таймырского района при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива на территорию вертолетной площадки ... по данному факту следственными органами СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия поводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.