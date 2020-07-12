Песков: выход Киева из минских соглашений усложнит переговоры по Донбассу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Новую базу для урегулирования ситуации в Донбассе в случае выхода Киева из минских соглашений создать будет чрезвычайно сложно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дело в том, что тогда мы лишимся какой-либо базы, на основе которой мы выстраиваем переговорный процесс. Базы не будет, создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак заявил, что если власти Украины подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, это будет означать выход Киева из договоренностей и из минского и "нормандского форматов" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.