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Песков: выход Киева из минских соглашений усложнит переговоры по Донбассу
Новую базу для урегулирования ситуации в Донбассе в случае выхода Киева из минских соглашений создать будет чрезвычайно сложно, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:26
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
донецкая народная республика
дмитрий песков
дмитрий козак
минск
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украина
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Песков, хватит жевать уже усы! Признайте уже Донбасс как субъект РФ. Люди на Донбассе уже устали от этой неопределённости. Санкции всё равно не снимут!
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донецкая народная республика
минск
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_0:0:3014:1695_1400x0_80_0_0_10be47c29bb4e74e6cda15e1848cf512.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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минские соглашения, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донецкая народная республика, дмитрий песков, дмитрий козак, минск, оон, украина, в мире

Песков: выход Киева из минских соглашений усложнит переговоры по Донбассу

14:19 12.07.2020 (обновлено: 14:26 12.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Новую базу для урегулирования ситуации в Донбассе в случае выхода Киева из минских соглашений создать будет чрезвычайно сложно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дело в том, что тогда мы лишимся какой-либо базы, на основе которой мы выстраиваем переговорный процесс. Базы не будет, создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак заявил, что если власти Украины подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, это будет означать выход Киева из договоренностей и из минского и "нормандского форматов" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:48
Песков: Киев ничего не делает для урегулирования ситуации в Донбассе
5162017
Обсудить 10
Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковДмитрий КозакМинскООНУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Песков, хватит жевать уже усы! Признайте уже Донбасс как субъект РФ. Люди на Донбассе уже устали от этой неопределённости. Санкции всё равно не снимут!
12 июля, 14:38
Руслан Петров
1000004
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