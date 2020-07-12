В Петербурге число случаев заражения коронавирусом превысило 27,5 тысячи

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 27 570 случаев заражения COVID-19. Умерло 1603 человека. Выздоровело 21 233 человека", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге на коронавирус обследованы 14 856 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1845 человек, из них 248 - в обсерваторе, 1033 - на самоизоляции, 564 - контактные.