Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200712/1574234253.html
В Петербурге число случаев заражения коронавирусом превысило 27,5 тысячи
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 27,5 тысячи, при этом выздоровели более 21,2... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T13:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:144:3128:1904_1400x0_80_0_0_e29573190361207b322e9409259de590.jpg
https://ria.ru/20200712/1574230486.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:144:3128:1904_1400x0_80_0_0_e29573190361207b322e9409259de590.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_199:0:2930:2048_1400x0_80_0_0_320e0714a46dafa91d92d6a6301afa90.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_320:0:2368:2048_1400x0_80_0_0_8da689750775b49146a9ab6c875f40d0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество

В Петербурге число случаев заражения коронавирусом превысило 27,5 тысячи

13:14 12.07.2020
332
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 27,5 тысячи, при этом выздоровели более 21,2 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 293 новых случая.
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Вчера, 10:49Распространение нового коронавируса
В Москве выявили 679 новых случаев заражения коронавирусом
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 27 570 случаев заражения COVID-19. Умерло 1603 человека. Выздоровело 21 233 человека", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге на коронавирус обследованы 14 856 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1845 человек, из них 248 - в обсерваторе, 1033 - на самоизоляции, 564 - контактные.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Врачи
Число случаев заражения коронавирусом в Румынии превысило 32,5 тысячи
Пожарная машина на Украине
В Одессе загорелось здание 1814 года
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В Хабаровском крае за сутки умерли пять пациентов с COVID-19
Машина скорой помощи на улице Москвы
В ДТП под Ростовом погиб человек
Сотрудник полиции
В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения на банк
Автомобиль скорой помощи в Иране
В Иране умерли почти двести человек с коронавирусом за сутки
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
В ЛНР зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Ученый заявил о росте заразности коронавируса из-за мутаций
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков раскритиковал тех, кто не верит в существование COVID-19
Певица Анита Цой
Анита Цой рассказала о самом жутком проявлении коронавируса
Автомобиль скорой помощи
Названа причина смерти невесты на свадебном банкете
Скорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи методистской больницы Хьюстона
ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа заразившихся коронавирусом
Владимир Путин
Путин раскрыл отношение к критике в свой адрес
3d-модель мозга человека
Названы разрушающие мозг продукты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45В Казахстане двум врачам посмертно присвоили звание "Герой труда"
08:43На севере Камчатки пропал катер с тремя рыбаками
08:41В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных
08:38Росавиация создала комиссию после падения Ан-2 в Нижегородской области
08:35Оборот предприятий торговли и услуг в Москве за месяц вырос на 30,7%
08:34На Украине более 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:32В горах Крыма спасли группу туристов
08:23В Индии выявили 28,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
08:22В Узбекистане за сутки выявили 487 случаев заболевания COVID-19
08:22В России в понедельник ждут вывозные рейсы из Узбекистана и с Бали
08:20В России провели более 23,2 миллиона тестов на COVID-19
08:20Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков
08:18Москвичи могут бесплатно заниматься фитнесом на свежем воздухе
08:15В австралийский штат Виктория направили военных для борьбы с COVID-19
08:15В Хабаровске вынесли первый приговор по делу псевдомедцентров
08:11Число жертв наводнений в Японии достигло 72
08:08В Приангарье за сутки потушили 13 возгораний в тайге
08:06В Республике Алтай число зараженных коронавирусом превысило 1,1 тысячи
08:04В Москве в понедельник ожидается кратковременный дождь и гроза
08:01В поселке Тухард Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива
Лента новостейМолния