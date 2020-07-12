Церемония похорон мэра Сеула пройдет онлайн из-за COVID-19

СЕУЛ, 12 июл - РИА Новости. Церемония прощания с покойным мэром Церемония прощания с покойным мэром Сеула Пак Вон Суном пройдет онлайн в рамках мер по борьбе с коронавирусом , передает агентство Рёнхап со ссылкой на члена похоронного комитета.

Тело мэра находится в настоящее время в больнице Сеульского национального университета и будет передано в мэрию в понедельник утром. Церемония прощания должна начаться в 8.30 (02.30 мск).

"Церемония будет проходить онлайн в соответствии с принципами содействия контрольным усилиям по борьбе с COVID-19 и пройдет в простой форме", - сообщил представитель правящей Демократической партии Пак Хон Гын, который является одним из руководителей комитета по подготовке похорон.

Число участников церемонии будет ограничено примерно 100, включая членов семьи погибшего, высокопоставленных городских чиновников, представителей партии и гражданских групп.

Церемония прощания, являющаяся частью публичных похорон, организованных администрацией Сеула, будет транслироваться в прямом эфире через официальные каналы правительства города и радиостанции TBS на YouTube.

Ранее сообщалось, что похороны Пак Вон Суна продлятся пять дней в соответствии с регламентом захоронения мэра города. Потом тело Пака будет кремировано в крематории Сеульского Мемориального парка, а прах похоронен на родине бывшего мэра в провинции Кёнсан-Намдо.

Уже почти 11,5 тысячи человек посетили место общественного поклонения памяти покойного Пак Вон Скна перед зданием мэрии. Все посетители обязаны носить маски, держать дистанцию и проверять температуру. Также более 640 тысяч человек "возложили" виртуальные цветы к онлайн-мемориалу в честь Пак Вон Суна.

Мэр Сеула был найден мертвым в лесу горы Пукаксан недалеко от своей официальной резиденции в центре Сеула в ночь на 10 июля. Полиция заявила, что не было никаких признаков насильственной смерти, но планирует расследовать точную причину смерти мэра. До этого 9 июля вечером дочь мэра сообщила о его исчезновении. Мэр ушел из своей официальной резиденции утром 9 июля, оставив предсмертную записку.