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Церемония похорон мэра Сеула пройдет онлайн из-за COVID-19
Церемония прощания с покойным мэром Сеула Пак Вон Суном пройдет онлайн в рамках мер по борьбе с коронавирусом, передает агентство Рёнхап со ссылкой на члена... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T12:54
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коронавирус covid-19, youtube, южная корея, сеул, в мире

Церемония похорон мэра Сеула пройдет онлайн из-за COVID-19

12:54 12.07.2020
687
© REUTERS / YonhapПак Вон Сун
Пак Вон Сун
© REUTERS / Yonhap
Пак Вон Сун. Архивное фото
СЕУЛ, 12 июл - РИА Новости. Церемония прощания с покойным мэром Сеула Пак Вон Суном пройдет онлайн в рамках мер по борьбе с коронавирусом, передает агентство Рёнхап со ссылкой на члена похоронного комитета.
Тело мэра находится в настоящее время в больнице Сеульского национального университета и будет передано в мэрию в понедельник утром. Церемония прощания должна начаться в 8.30 (02.30 мск).
Мэр Сеула Пак Вон Сун
10 июля, 17:00
В Южной Корее появилась петиция против пышных похорон мэра Сеула
"Церемония будет проходить онлайн в соответствии с принципами содействия контрольным усилиям по борьбе с COVID-19 и пройдет в простой форме", - сообщил представитель правящей Демократической партии Пак Хон Гын, который является одним из руководителей комитета по подготовке похорон.
Число участников церемонии будет ограничено примерно 100, включая членов семьи погибшего, высокопоставленных городских чиновников, представителей партии и гражданских групп.
Церемония прощания, являющаяся частью публичных похорон, организованных администрацией Сеула, будет транслироваться в прямом эфире через официальные каналы правительства города и радиостанции TBS на YouTube.
Ранее сообщалось, что похороны Пак Вон Суна продлятся пять дней в соответствии с регламентом захоронения мэра города. Потом тело Пака будет кремировано в крематории Сеульского Мемориального парка, а прах похоронен на родине бывшего мэра в провинции Кёнсан-Намдо.
Уже почти 11,5 тысячи человек посетили место общественного поклонения памяти покойного Пак Вон Скна перед зданием мэрии. Все посетители обязаны носить маски, держать дистанцию и проверять температуру. Также более 640 тысяч человек "возложили" виртуальные цветы к онлайн-мемориалу в честь Пак Вон Суна.
Мэр Сеула был найден мертвым в лесу горы Пукаксан недалеко от своей официальной резиденции в центре Сеула в ночь на 10 июля. Полиция заявила, что не было никаких признаков насильственной смерти, но планирует расследовать точную причину смерти мэра. До этого 9 июля вечером дочь мэра сообщила о его исчезновении. Мэр ушел из своей официальной резиденции утром 9 июля, оставив предсмертную записку.
За сутки до инцидента, как сообщают южнокорейские СМИ, бывшая секретарь Пак Вон Суна подала на него иск за домогательства. Девушка предоставила доказательства в виде переписки с мэром и заявила, что помимо нее есть другие жертвы. Как отмечает агентство Ренхап, сотрудники полиции отказались комментировать это дело, в том числе сам факт того, был ли подан иск. В соответствии с южнокорейским законодательством, дело было автоматически прекращено после смерти мэра.
Мэр Сеула Пак Вон Сун
10 июля, 09:31
СМИ раскрыли содержание предсмертной записки мэра Сеула
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