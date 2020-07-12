В Южной Корее выявили 44 новых случая заражения коронавирусом

СЕУЛ, 12 июл – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 44 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 13 417, из них выздоровели уже 12 178, погибли 289 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Весь июнь в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В последние две недели ежедневное количество новых зараженных в стране держится в коридоре 30-70 человек.

По данным KCDC, 21 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, еще 23 завезены из-за границы. Семнадцать случаев зафиксированы в провинции Кёнгидо , ещё семь в Сеуле , остальные по всей стране. Двенадцать зараженных выявили на карантинном досмотре.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 34 человека, общее число выздоровевших выросло до 12 178, что составляет 90,8%. Число жертв достигло уже 289 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 1,4 миллиона человек.

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1829 случаев завезли из-за границы, из них 71,7% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 833 зараженных.

В Сеуле в одной из церквей района Кванак заразились уже 39 человек. 135 случаев заражения в Кванджу и еще 87 случаев в Тэджоне связаны с продажами "от двери до двери". Ещё 31 человек заразился в спортзале в одном из городов провинции Кёнгидо.

С 13 июля для всех въезжающих в Южную Корею из ряда стран, для которых введены усиленные меры карантинной проверки, обязаны будут предоставлять отрицательный результат теста на коронавирус не старше 48 часов. При этом тест надо будет делать в специально аккредитованных лабораториях.

Однако KCDC не предоставила список государств, чьих граждан коснется данное усиление мер, из дипломатических соображений. Сообщается, что для этих стран также сокращено число авиабилетов на плановых рейсах в Южную Корею (до уровня менее 60% от обычного), а для граждан, которые выезжают в страны из списка, ограничивается разрешение на въезд обратно в РК.