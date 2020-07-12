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Распространение нового коронавируса
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В Южной Корее выявили 44 новых случая заражения коронавирусом
Южная Корея зарегистрировала 44 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 13 417, из них выздоровели уже 12 178, погибли 289... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T12:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
южная корея
сеул
кванджу
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353
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коронавирус covid-19, южная корея, сеул, кванджу, в мире

В Южной Корее выявили 44 новых случая заражения коронавирусом

12:19 12.07.2020
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© AP Photo / Lee Jin-manПрофилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле. Архивное фото
СЕУЛ, 12 июл – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 44 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 13 417, из них выздоровели уже 12 178, погибли 289 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Весь июнь в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В последние две недели ежедневное количество новых зараженных в стране держится в коридоре 30-70 человек.
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
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По данным KCDC, 21 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, еще 23 завезены из-за границы. Семнадцать случаев зафиксированы в провинции Кёнгидо, ещё семь в Сеуле, остальные по всей стране. Двенадцать зараженных выявили на карантинном досмотре.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 34 человека, общее число выздоровевших выросло до 12 178, что составляет 90,8%. Число жертв достигло уже 289 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 1,4 миллиона человек.
Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1829 случаев завезли из-за границы, из них 71,7% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 833 зараженных.
В Сеуле в одной из церквей района Кванак заразились уже 39 человек. 135 случаев заражения в Кванджу и еще 87 случаев в Тэджоне связаны с продажами "от двери до двери". Ещё 31 человек заразился в спортзале в одном из городов провинции Кёнгидо.
С 13 июля для всех въезжающих в Южную Корею из ряда стран, для которых введены усиленные меры карантинной проверки, обязаны будут предоставлять отрицательный результат теста на коронавирус не старше 48 часов. При этом тест надо будет делать в специально аккредитованных лабораториях.
Однако KCDC не предоставила список государств, чьих граждан коснется данное усиление мер, из дипломатических соображений. Сообщается, что для этих стран также сокращено число авиабилетов на плановых рейсах в Южную Корею (до уровня менее 60% от обычного), а для граждан, которые выезжают в страны из списка, ограничивается разрешение на въезд обратно в РК.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяСеулКванджуВ мире
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