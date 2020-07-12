Кириенко вручил памятные медали активистам проекта "Мы вместе"

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на форуме "Таврида" вручил памятные медали активистам проекта "Мы вместе", сообщает пресс-служба форума.

Акция "Мы вместе" была запущена для помощи нуждающимся в период пандемии коронавируса.

"На форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" 11 июля прошло вручение памятных медалей "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился с участниками форума и вручил медали активистам социальных акций", - говорится в сообщении.

Кириенко отметил успешность инициатив, запущенных участниками "Тавриды" в рамках акции. В течение нескольких месяцев добровольцы организовывали творческие мероприятия, проводили онлайн-мастер-классы для детей, поздравляли ветеранов с Днем Победы концертами и граффити-открытками во дворах.

Первый замглавы президентской администрации также предложил участникам форума подумать, как проект "Мы вместе" может развиваться в будущем.

"Каким он должен стать с точки зрения молодых деятелей культуры? Что должно остаться, а что - перейти в офлайн? Какая помощь и поддержка для этого нужна? И " Росмолодежь ", и все мы вместе для этого готовы выделить гранты и оказать организационную поддержку", - цитирует Кириенко пресс-служба "Тавриды".