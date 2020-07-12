Кириенко вручил памятные медали активистам проекта "Мы вместе"

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на форуме "Таврида" вручил памятные медали активистам проекта "Мы вместе", сообщает пресс-служба форума.
Акция "Мы вместе" была запущена для помощи нуждающимся в период пандемии коронавируса.
"На форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" 11 июля прошло вручение памятных медалей "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился с участниками форума и вручил медали активистам социальных акций", - говорится в сообщении.
Кириенко отметил успешность инициатив, запущенных участниками "Тавриды" в рамках акции. В течение нескольких месяцев добровольцы организовывали творческие мероприятия, проводили онлайн-мастер-классы для детей, поздравляли ветеранов с Днем Победы концертами и граффити-открытками во дворах.
Первый замглавы президентской администрации также предложил участникам форума подумать, как проект "Мы вместе" может развиваться в будущем.
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"Каким он должен стать с точки зрения молодых деятелей культуры? Что должно остаться, а что - перейти в офлайн? Какая помощь и поддержка для этого нужна? И "Росмолодежь", и все мы вместе для этого готовы выделить гранты и оказать организационную поддержку", - цитирует Кириенко пресс-служба "Тавриды".
Форум "Таврида" стал первым офлайн-форумом в России после пандемии, он проходит в Крыму в шестой раз и второй раз в районе бухты Капсель у Судака. Более 500 экспертов–лидеров арт-индустрий примут участие в форуме в этом году. Десять образовательных форматов ожидают участников в рамках форума: командообразование, нетворкинг, завтраки с экспертами, креативные сессии, портфолио-ревью, арт-slam, арт-рекрутинг, интенсивы, воркшопы, междисциплинарные треки.