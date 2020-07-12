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В Госизбиркоме Польши заявили о росте числа нарушений на выборах
Число нарушений во время второго тура выборов президента Польши выросло по сравнению с первым туром, сообщил глава Государственной избирательной комиссии Польши РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T16:32
ситуация на украине
рафал тшасковски
анджей дуда
польша
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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60
ситуация на украине, рафал тшасковски, анджей дуда, польша, варшава, в мире

В Госизбиркоме Польши заявили о росте числа нарушений на выборах

11:30 12.07.2020 (обновлено: 16:32 12.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖители Польши во время голосования на выборах президента Польши
Жители Польши во время голосования на выборах президента Польши
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 12 июл – РИА Новости. Число нарушений во время второго тура выборов президента Польши выросло по сравнению с первым туром, сообщил глава Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марчиняк журналистам в воскресенье.
В воскресенье в Польше проходит второй тур выборов президента. За пост главы государства на ближайшие пять лет борются действующий президент, кандидат от правящей парии "Право и справедливость Анджей Дуда и мэр Варшавы, кандидат от оппозиционной "гражданской коалиции Рафал Тшасковский.
Жительница Польши во время голосования на выборах президента Польши
Вчера, 08:10
В Польше началось голосование на втором туре выборов президента
"Мы не получили информации о существенных проблемах во время открытия избирательных участках и начала голосования. В то же время зафиксирован рост происшествий, связанных с выборами", - сказал Марчиняк.
Он уточнил, что по состоянию на 10.00 (11.00 мск) зафиксировано 253 происшествий, в то время как во время первого тура выборов две недели назад их было зафиксировано 167 на это же время.
Глава Госизбиркома пояснил, что речь идет о таких правонарушениях, как незаконное размещение агитационных плакатов, нарушение режима избирательной тишины, повреждение ранее размещенных плакатов.
Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
Вид Варшавы
18 июня, 09:22
В ряде районов Польши голосование на выборах президента пройдет по почте
6425118
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Ситуация на УкраинеРафал ТшасковскиАнджей ДудаПольшаВаршаваВ мире
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