В Госизбиркоме Польши заявили о росте числа нарушений на выборах

"Мы не получили информации о существенных проблемах во время открытия избирательных участках и начала голосования. В то же время зафиксирован рост происшествий, связанных с выборами", - сказал Марчиняк.

Он уточнил, что по состоянию на 10.00 (11.00 мск) зафиксировано 253 происшествий, в то время как во время первого тура выборов две недели назад их было зафиксировано 167 на это же время.