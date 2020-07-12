https://ria.ru/20200712/1574231266.html
В Госизбиркоме Польши заявили о росте числа нарушений на выборах
Число нарушений во время второго тура выборов президента Польши выросло по сравнению с первым туром, сообщил глава Государственной избирательной комиссии Польши РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T11:30
2020-07-12T16:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574239065_0:0:3328:1872_1400x0_80_0_0_7e79a591ca715519f54a1ac7b8d7e1fd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, рафал тшасковски, анджей дуда, польша, варшава, в мире
ВАРШАВА, 12 июл – РИА Новости.
Число нарушений во время второго тура выборов президента Польши
выросло по сравнению с первым туром, сообщил глава Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марчиняк журналистам в воскресенье.
В воскресенье в Польше проходит второй тур выборов президента. За пост главы государства на ближайшие пять лет борются действующий президент, кандидат от правящей парии "Право и справедливость Анджей Дуда
и мэр Варшавы
, кандидат от оппозиционной "гражданской коалиции Рафал Тшасковский
.
"Мы не получили информации о существенных проблемах во время открытия избирательных участках и начала голосования. В то же время зафиксирован рост происшествий, связанных с выборами", - сказал Марчиняк.
Он уточнил, что по состоянию на 10.00 (11.00 мск) зафиксировано 253 происшествий, в то время как во время первого тура выборов две недели назад их было зафиксировано 167 на это же время.
Глава Госизбиркома пояснил, что речь идет о таких правонарушениях, как незаконное размещение агитационных плакатов, нарушение режима избирательной тишины, повреждение ранее размещенных плакатов.
Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).