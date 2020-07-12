https://ria.ru/20200712/1574230486.html
В Москве выявили 679 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 679, Санкт-Петербурге — 293, Свердловской области — 286, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T10:49
2020-07-12T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
калининградская область
севастополь
общество
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https://ria.ru/20200712/1574230374.html
москва
калининградская область
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669488_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ca770014177b16d42346ac457ffea30a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, калининградская область, севастополь, общество