В России умерли 130 человек с коронавирусом за сутки

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сто тридцать летальных случаев среди пациентов с выявленным COVID-19 подтверждено в России за сутки, за все время эпидемии скончались 11 335 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.