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Распространение нового коронавируса
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В России умерли 130 человек с коронавирусом за сутки
Сто тридцать летальных случаев среди пациентов с выявленным COVID-19 подтверждено в России за сутки, за все время эпидемии скончались 11 335 человек, сообщили... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T10:46
распространение нового коронавируса
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, санкт-петербург

В России умерли 130 человек с коронавирусом за сутки

10:46 12.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сто тридцать летальных случаев среди пациентов с выявленным COVID-19 подтверждено в России за сутки, за все время эпидемии скончались 11 335 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 130 летальных случаев... За весь период по России умерло 11 335 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 27 человек за сутки умерли в Москве, 20 - в Санкт-Петербурге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваСанкт-Петербург
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