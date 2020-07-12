В ДНР выявили два случая заражения коронавирусом

"За последние сутки в ДНР выявлено два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики 1362", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.