Во Владимирской области выявили 43 новых случая заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 43 - до 4917, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 12 июля 2020 года лабораторно подтверждено 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4917 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире с начала пандемии выявленo 866 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 745, в Петушинском районе - 586, в Муроме - 420, в Александровском районе - 386, в Ковровском районе - 358, Собинском - 290, Вязниковском - 250, Юрьев-Польском - 216.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 3787 пациентов, умерли 88.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
7 июля, 09:30Спасительное средство: как разрабатывают вакцины