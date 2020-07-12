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Распространение нового коронавируса
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Во Владимирской области выявили 43 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 43 - до 4917, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T09:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимирская область
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимирская область

Во Владимирской области выявили 43 новых случая заражения коронавирусом

09:45 12.07.2020
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© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости . Владимир Астапкович
ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 43 - до 4917, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 12 июля 2020 года лабораторно подтверждено 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4917 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире с начала пандемии выявленo 866 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 745, в Петушинском районе - 586, в Муроме - 420, в Александровском районе - 386, в Ковровском районе - 358, Собинском - 290, Вязниковском - 250, Юрьев-Польском - 216.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 3787 пациентов, умерли 88.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимирская область
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