Во Владимирской области выявили 43 новых случая заражения коронавирусом

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 12 июля 2020 года лабораторно подтверждено 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4917 случаев заболевания", - говорится в сообщении.