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В Польше началось голосование на втором туре выборов президента
Избирательные участки открылись в Польше, где проходит второй тур выборов президента. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T08:10
кшиштоф босак
рафал тшасковски
анджей дуда
польша
право и справедливость
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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кшиштоф босак, рафал тшасковски, анджей дуда, польша, право и справедливость, в мире

В Польше началось голосование на втором туре выборов президента

08:10 12.07.2020
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© AP Photo / Darko BandicЖенщина на избирательном участке в Варшаве, Польша
Женщина на избирательном участке в Варшаве, Польша
© AP Photo / Darko Bandic
Женщина на избирательном участке в Варшаве, Польша . Архивное фото
ВАРШАВА, 12 июн – РИА Новости. Избирательные участки открылись в Польше, где проходит второй тур выборов президента.
Избирательные участки открылись в 7.00 (8.00 мск) и закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после их закрытия будут оглашены первые данные exit poll.
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Премьер Польши призвал граждан прийти на выборы президента
По данным Государственной избирательной комиссии Польши, в выборах имеют право принять участие около 30 миллионов избирателей. Для проведения выборов создано более 27 тысяч участков для голосования, в том числе за рубежом.
Из-за пандемии коронавируса голосование проходит по смешанному принципу. Избиратели, не желающие посещать участки для голосования, могут отдать свой голос удаленно – по почте.

Кандидаты

Во втором туре выборов соперничают действующий президент Польши, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Анджей Дуда и кандидат от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский.
В первом туре выборов Дуда набрал 43,5%, а Тшасковский - 30,46% голосов. Во втором туре основная борьба развернулась за избирателей независимого кандидата, журналиста и публициста Шимона Холовни, который занял третье место, набрав более 13% голосов, и занявшего четвертое место Кшиштофа Босака (объединение националистов и евроскептиков "Конфедерация"), за которого проголосовали почти 7,5% избирателей.
По мнению ряда аналитиков, предугадать поведение избирателей вышеупомянутых Холовни и Босака достаточно сложно. Холовня позиционирует себя как политика, не поддерживающего ни одну из существующих партий. Он наоборот выступает против партийного противостояния в польской политике, делая на этом главный акцент.
В то же время значительная часть избирателей Босака, имея правонационалистические настроения, не являются приверженцами действующего президента. Но и Тшасковский вряд ли устраивает большинство из них, чему способствует предвыборная риторика правящей "Права и справедливости", в которой соперника Дуды постоянно пытались обвинить в левых настроениях.
Вид Варшавы
18 июня, 09:22
В ряде районов Польши голосование на выборах президента пройдет по почте

Тишина

Более чем за сутки до открытия избирательных участков в Польше наступил "день тишины". В соответствии с польским законодательством, "предвыборная тишина" наступает в полночь на субботу и продолжается до закрытия избирательных участков в воскресенье вечером.
В этот период запрещена публикация социологических опросов, в том числе exit poll, любые виды агитации за конкретных кандидатов и политические силы, митинги и манифестации, распространение агитационных материалов. При этом нельзя срывать расклеенные ранее агитационные плакаты. Запрет распространяется и на агитацию в интернете.
За нарушение режима тишины грозит денежный штраф, самый крупный – в размере от 500 тысяч до 1 миллиона злотых (от 125 до 250 тысяч долларов) - предусмотрен за распространение данных социологических опросов.
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
10 июня, 12:05
Качиньский пригрозил Польше кризисом в случае проигрыша Дуды на выборах
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Кшиштоф БосакРафал ТшасковскиАнджей ДудаПольшаПраво и справедливостьВ мире
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