В Татарстане двое детей получили ожоги из-за разлившегося бензина

"В 17.36 11 июля поступило сообщение по системе "112" от матери одного из пострадавших детей о том, что в селе Васильевка Альметьевского района двое детей получили ожоги. По приезде дознавателя госпожнадзора выяснилось: в частной бане находилась канистра с бензином и маслом, которая опрокинулась, произошел розлив. Дети подожгли разлившуюся жидкость и получили термические ожоги", - говорится в сообщении.