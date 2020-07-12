https://ria.ru/20200712/1574227492.html
В Татарстане двое детей получили ожоги из-за разлившегося бензина
Дети 2006 и 2010 годов рождения в одном из сел Альметьевского района Татарстана подожгли разлившуюся смесь бензина с маслом и получили ожоги 1-3 степени,... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T07:52
2020-07-12T07:52
альметьевский район
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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альметьевский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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альметьевский район, республика татарстан (татарстан), происшествия
КАЗАНЬ, 12 июл - РИА Новости.
Дети 2006 и 2010 годов рождения в одном из сел Альметьевского района Татарстана
подожгли разлившуюся смесь бензина с маслом и получили ожоги 1-3 степени, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
"В 17.36 11 июля поступило сообщение по системе "112" от матери одного из пострадавших детей о том, что в селе Васильевка Альметьевского района двое детей получили ожоги. По приезде дознавателя госпожнадзора выяснилось: в частной бане находилась канистра с бензином и маслом, которая опрокинулась, произошел розлив. Дети подожгли разлившуюся жидкость и получили термические ожоги", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, в результате мальчик 2006 года рождения (местный житель) с диагнозом "термический ожог 1, 2, 3 степени, 40%, руки, ноги" и мальчик 2010 года рождения (житель Альметьевска, находился в гостях) с диагнозом "термический ожог 1, 2, 3 степени, 40%, руки, ноги, лицо" были госпитализированы в медсанчасть АО "Татнефть" в Альметьевске, находятся в реанимации.