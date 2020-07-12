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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200712/1574226799.html
В Казахстане за сутки выявили почти 1,8 тысячи случаев коронавируса
Казахстан за минувшие сутки выявил 1798 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 58 253, сообщила в воскресенье межведомственная... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T06:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
казахстан
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, казахстан, в мире

В Казахстане за сутки выявили почти 1,8 тысячи случаев коронавируса

06:36 12.07.2020 (обновлено: 06:37 12.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовГород Нур-Султан
Город Нур-Султан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Город Нур-Султан. Архивное фото
АЛМА-АТА, 12 июл - РИА Новости. Казахстан за минувшие сутки выявил 1798 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 58 253, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия.
Ранее минздрав сообщил, что на 6 июля в стране зафиксировано 264 случая смерти от коронавируса. Данные о летальных исходах в стране обновляются еженедельно. Количество выздоровевших пациентов превышает 33,8 тысячи.
"Зарегистрированы 1798 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 737, бессимптомных носителей - 1061", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.
Наибольшее число новых случаев заболевания за сутки выявлено в Атырауской области (269), Алма-Ате (242) и Карагандинской области (158).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КазахстанВ мире
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