В Казахстане за сутки выявили почти 1,8 тысячи случаев коронавируса

АЛМА-АТА, 12 июл - РИА Новости. Казахстан за минувшие сутки выявил 1798 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 58 253, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия.
Ранее минздрав сообщил, что на 6 июля в стране зафиксировано 264 случая смерти от коронавируса. Данные о летальных исходах в стране обновляются еженедельно. Количество выздоровевших пациентов превышает 33,8 тысячи.
"Зарегистрированы 1798 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 737, бессимптомных носителей - 1061", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.
Наибольшее число новых случаев заболевания за сутки выявлено в Атырауской области (269), Алма-Ате (242) и Карагандинской области (158).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.