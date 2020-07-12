Число умерших от коронавируса в Приамурье достигло 22 человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 июл - РИА Новости. Число скончавшихся с COVID-19 в Амурской области достигло 22, сообщает правительство региона.
Первая пациентка - 80-летняя женщина из Серышевского района скончалась 19 мая. Также минздрав Приамурья сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались. Десятого июля правительство Приамурья сообщало о 20 летальных случаях.
"По состоянию на 11.07.2020 зарегистрировано 22 летальных исхода от заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Всего в регионе выявлено 2057 случаев заболевания.
Коэффициент распространения инфекции в области -1,1, в областном центре Благовещенске - 0,9, в городе Свободный - 3,2. Показатель тестирования - 272,2 на 100 тысяч населения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.