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Распространение нового коронавируса
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Число умерших от коронавируса в Приамурье достигло 22 человек
Число скончавшихся с COVID-19 в Амурской области достигло 22, сообщает правительство региона. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T04:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
амурская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, амурская область, общество

Число умерших от коронавируса в Приамурье достигло 22 человек

04:43 12.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 июл - РИА Новости. Число скончавшихся с COVID-19 в Амурской области достигло 22, сообщает правительство региона.
Первая пациентка - 80-летняя женщина из Серышевского района скончалась 19 мая. Также минздрав Приамурья сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались. Десятого июля правительство Приамурья сообщало о 20 летальных случаях.
"По состоянию на 11.07.2020 зарегистрировано 22 летальных исхода от заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Всего в регионе выявлено 2057 случаев заболевания.
Коэффициент распространения инфекции в области -1,1, в областном центре Благовещенске - 0,9, в городе Свободный - 3,2. Показатель тестирования - 272,2 на 100 тысяч населения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Амурская областьОбщество
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