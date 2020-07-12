В Сербии почтили память "Бульдозериста Джо"

Несколько участников акции перелезли через ограждение у ступеней Скупщины, чтобы зажечь свечи и поставить игрушечные бульдозеры в честь человека-символа сербских протестов. Любисав Джокич, более известный, как "Бульдозерист Джо" стал самым известным участником свержения Милошевича, когда 5 октября 2000 года за рулем своего бульдозера пробил ограждения у здания национального телевидения. Он скончался в воскресенье в возрасте 77 лет, накануне приняв участие в протесте перед зданием парламента. Акция в ночь на воскресенье завершилась без значимых инцидентов. Около полуночи полицейские задержали у ограждения Скупщины несколько демонстрантов, которые их провоцировали.