В Сербии почтили память "Бульдозериста Джо"

БЕЛГРАД, 12 июл – РИА Новости. Участники массового протеста в столице Сербии в ночь на воскресение почтили память умершего Любисава Джокича, известного тем, что на своем бульдозере он помог свержению бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, которое называют "бульдозерной революцией".
Пятый день протестов против политики властей на фоне борьбы с COVID-19 начался в столице Сербии с шествия с хоругвями и песен о Косово и Метохии. На площади у Скупщины (заксобрания) собрались намного меньше людей, чем было в предыдущие дни, по данным МВД, всего 1,1 тысячи человек. Бывший монах Антоний обратился к ним с призывом бороться с "коронавирус-диктатурой". По его мнению, опасность от инфекции якобы преувеличена властями. Отдельное внимание Антоний уделил СМИ, обвинив их в предвзятом освещении протестов. Действия агрессивной части протестующих он объяснил тем, что "они борются, как умеют", и призвал молодежь и футбольных фанатов не давать повода полиции и властям обвинять их в насилии, "пока не соберется 100 тысяч человек".
Несколько участников акции перелезли через ограждение у ступеней Скупщины, чтобы зажечь свечи и поставить игрушечные бульдозеры в честь человека-символа сербских протестов. Любисав Джокич, более известный, как "Бульдозерист Джо" стал самым известным участником свержения Милошевича, когда 5 октября 2000 года за рулем своего бульдозера пробил ограждения у здания национального телевидения. Он скончался в воскресенье в возрасте 77 лет, накануне приняв участие в протесте перед зданием парламента. Акция в ночь на воскресенье завершилась без значимых инцидентов. Около полуночи полицейские задержали у ограждения Скупщины несколько демонстрантов, которые их провоцировали.
Директор полиции Сербии Владимир Ребич сообщил в субботу, что во время беспорядков накануне вечером пострадали 14 полицейских (с начала протестов - 130), задержан 71 человек. Заместитель градоначальника Горан Весич сообщал, что ущерб столицы Сербии от насильственных протестов в центре города до 9 июля составил миллион евро, подсчет убытков продолжается.
Участники массовых протестов перед зданием Скупщины Сербии требуют, в частности, отставки президента Александра Вучича и выражают протест против планов властей ужесточить меры против распространения коронавируса. У протестных акций нет единого организатора или четкого плана действий. Среди участников в разные дни были замечены представители сербской оппозиции, однако протестующие в основном негативно реагируют на их появление в своих рядах. Так, экс-мэр Белграда Драган Джилас и актер Сергей Трифунович подверглись нападению, а бывшего президента страны Бориса Тадича оскорбляли.