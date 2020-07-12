Загадка амазонок. Древние воины-мужчины на самом деле оказались женщинами

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Расшифровка геномов нескольких древних воинов, чьи останки ученые обнаружили в разных точках земного шара, показала: это женщины. И если свидетельства о храбрых воительницах среди викингов уже встречались, то генетические и археологические данные, полученные после анализа скифских захоронений, дают новый импульс спорам о реальности легендарных амазонок.
Тайны древних курганов
Впервые о профессиональных воительницах у скифов советские ученые заговорили в 1980-х. Изучив древние курганы в Поволжье и Приазовье, они предположили, что примерно треть воинов на самом деле — женщины.
Дело в том, что тогда пол погребенных часто определялся по обнаруженным рядом с ними вещам. Если в захоронении было много оружия, считалось, что это могила мужчины. Украшения и зеркала, наоборот, свидетельствовали о женском погребении. Однако исследователи, опираясь на анализ скелетов, утверждали, что некоторые из них могут быть женскими.
К 1991 году насчитывалось уже около 120 таких женских могил с оружием — главным образом на территории, где обитали европейские скифы. Определили возраст погребенных — от 16 до 30 лет.
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Мифы оживают
Почти три десятилетия спустя ДНК-анализ и новые методы исследования показали: советские специалисты были правы. Так, в 2017 году армянские ученые, изучая захоронение двадцатилетней скифской девушки, датируемое VIII-VI веками до нашей эры, выяснили, что она погибла от боевого ранения — скорее всего, во время битвы ей прострелили ногу. А особенности костей молодой скифянки указывали на то, что она много времени проводила в седле.
К похожим выводам пришли и специалисты из Института археологии РАН, исследовавшие скифский курган IV века до нашей эры, обнаруженный в 2019 году в Воронежской области. Детали погребения свидетельствовали о принадлежности к военному сословию четырех похороненных там женщин в возрасте от 12 до 50 лет.
© www.archaeolog.ruОдна из четырех скифских амазонок, чьи останки обнаружили в Воронежской области в 2019 году
© www.archaeolog.ru
Одна из четырех скифских амазонок, чьи останки обнаружили в Воронежской области в 2019 году
Рядом с головой старшей из них лежал нож, завернутый в ткань, и наконечник стрелы с раздвоенным концом. Это вместе с многочисленными деталями вооружения и конской сбруи указывало на то, что при жизни ремеслом скифянок было несение службы. Считается, что в ираноязычных кочевых и полукочевых племенах Восточной Европы они охраняли скот, имущество и жилища, когда мужчины уходили в длительные военные походы.
По словам руководителя экспедиции Валерия Гуляева, амазонки — это общескифское явление. Для них насыпали отдельные курганы и проводили погребальные обряды, которые обычно совершали, хороня мужчин.
А был ли мальчик?
Параллельно команда исследователей из Московского физико-технического института работала над расшифровкой генома скифского юноши-воина, жившего около 2600 лет назад. Его останки ученые нашли в деревянном саркофаге еще в 1988 году в Республике Тыве. В захоронении не было никаких типично женских вещей вроде зеркал, зато обнаружились топор, лук и стрелы. На основании этого ученые тогда решили, что перед ними могила молодого мужчины.
Теперь же анализ ДНК превратил древнего юношу в девушку-подростка не старше 14 лет. Она была одета в рубаху и штаны, сверху — длинный меховой плащ, вероятно, сшитый из шкурок грызуна, относящегося к семейству тушканчиковых.
"Благодаря полученным данным мы можем предположить, что у скифов девочки принимали участие в охоте и военных кампаниях наравне с мальчиками", — отмечают авторы работы.
© Фото : A.Yu. Makeeva/Stratum plus, No 3, 2020Боевой топор, найденный в захоронении скифской амазонки, жившей около 2600 лет назад. Из-за того, что в могиле не обнаружили типично женских артефактов — украшений, зеркал, долгое время считалось, что здесь погребен юноша. Расшифровка генома показала, что это девушка
© Фото : A.Yu. Makeeva/Stratum plus, No 3, 2020
Боевой топор, найденный в захоронении скифской амазонки, жившей около 2600 лет назад. Из-за того, что в могиле не обнаружили типично женских артефактов — украшений, зеркал, долгое время считалось, что здесь погребен юноша. Расшифровка генома показала, что это девушка
Викинг превращается в женщину
Похожим образом три года назад шведские ученые выяснили, что викинг, живший в Х веке и больше ста лет считавшийся мужчиной, на самом деле — женщина.
Могилу нашли еще в конце позапрошлого века на юго-востоке Швеции в городе Бирка. Обнаруженные артефакты указывали на то, что умерший был не просто профессиональным воином, а, скорее всего, офицером высокого ранга. Так, кроме оружия — боевого топора, ножа, копья и бронебойных стрел, — рядом с ним лежал набор для настольной игры шашечного типа. Каждый садившийся играть должен был уметь разрабатывать стратегию и тактику поединка.
© Evald Hansen/Stolpe, 1889Рисунок захоронения викинга, жившего в Х веке и бывшего высокопоставленным офицером. Долгое время умерший считался мужчиной, однако анализ ДНК показал, что это женщина
Рисунок захоронения викинга, жившего в Х веке и бывшего высокопоставленным офицером. Долгое время умерший считался мужчиной, однако анализ ДНК показал, что это женщина
Однако несколько лет назад группа ученых, тщательно исследовав скелет, предположила, что найденный викинг может быть женщиной. Но их вывод оставался под вопросом, так как ранее о воительницах-офицерах ничего известно не было. И вот теперь специалисты из Стокгольмского университета сумели выделить из зуба и левой плечевой кости ядерную ДНК и проанализировали ее.
В обоих образцах не было Y-хромосомы, определяющей мужской пол, зато нашлась вторая Х-хромосома, что позволяет с уверенностью утверждать: высокопоставленный воин — женщина. Согласно результатам изотопного анализа — ученые определили соотношение стабильных изотопов стронция в зубах погибшей — она родилась не в Бирке. Вероятно, ее привезли в этот город в детстве.
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