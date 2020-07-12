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Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Две трети жителей Италии не хотят, чтобы американские туристы возвращались к ним в страну этим летом, сообщает TheLocal.it со ссылкой на опрос, проведенный... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T13:22
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туризм, туристы, новости - туризм, дания, финляндия, норвегия, италия

Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом

11:05 12.07.2020 (обновлено: 13:22 12.07.2020)
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© AP Photo / Luca BrunoТуристы в Милане, Италия
Туристы в Милане, Италия
© AP Photo / Luca Bruno
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Две трети жителей Италии не хотят, чтобы американские туристы возвращались к ним в страну этим летом, сообщает TheLocal.it со ссылкой на опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov.
Об этом социологам рассказали более 61 процента респондентов. Против путешественников из Китая высказались 57 процентов опрошенных, не хотели бы возвращения британцев 44 процента.
По данным издания, аналогичные тенденции наблюдались во Франции, Испании, Германии, Дании, Норвегии и Финляндии, где эксперты опросили по тысяче человек.
В целом в каждой стране против гостей из США этим летом выступали 61-79 процентов респондентов. Не хотели бы принимать туристов из Китая 57-77 процентов опрошенных.
Правда, только 17 процентов американских респондентов заявили, что готовы рассмотреть возможность проведения отпуска в Италии этим летом, примерно столько же заявили, что поедут во Францию, Испанию или Германию.
А вот Швеция и Великобритания набрали по 20 процентов голосов.
В Италии только девять процентов респондентов заявили, что будут рассматривать отдых в США, шесть процентов задумываются о Китае.
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Наиболее привлекательными странами для итальянцев оказались Испания (23 процента), Финляндия (22 процента) и Норвегия (20 процентов).
Но большинство жителей никуда не поедут в этом году. Согласно недавнему опросу Итальянского института исследования общественного мнения, более 90 процентов респондентов сказали, что останутся в своей стране.
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