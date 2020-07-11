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Распространение нового коронавируса
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Число зараженных коронавирусом в Таджикистане превысило 6,5 тысячи
В Таджикистане по данным на вечер 11 июля зарегистрировали 49 новых случаев инфицирования COVID-19, их общее число превысило шесть с половиной тысяч, сообщили... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T23:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
таджикистан
в мире
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, таджикистан, в мире

Число зараженных коронавирусом в Таджикистане превысило 6,5 тысячи

22:53 11.07.2020 (обновлено: 23:26 11.07.2020)
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© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
Вид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
ДУШАНБЕ, 11 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане по данным на вечер 11 июля зарегистрировали 49 новых случаев инфицирования COVID-19, их общее число превысило шесть с половиной тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-центре Министерства здравоохранения и соцзащиты.
В четверг сообщалось о 46 случаях, выявленных за сутки, а в пятницу — о 47.
По словам собеседника агентства, от заболевания в стране вылечились 5176 человек, или 79,5 процента инфицированных, скончались 55 заболевших.
"Сейчас 196 человек находятся в больницах под наблюдением врачей, 61 человек выписан после излечения", — заключили в Минздраве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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