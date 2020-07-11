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Астраханская область направит в Казахстан врачей для борьбы с COVID-19
Астраханская область направит в Казахстан врачей и гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T22:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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атырауская область
здоровье - общество
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казахстан
общество
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353
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коронавирус covid-19, игорь бабушкин, атырауская область, здоровье - общество, атырау, казахстан, общество

Астраханская область направит в Казахстан врачей для борьбы с COVID-19

22:46 11.07.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкБлокпост в Казахстане
Блокпост в Казахстане
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости. Астраханская область направит в Казахстан врачей и гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
"Сейчас мы формируем и в ближайшее время направим в Атыраускую область груз гуманитарной помощи, который будет укомплектован средствами индивидуальной защиты. Также мы готовы командировать в Атырау пять опытных врачей", - написал он в Instagram.
По информации Бабушкина, нехватка врачей для соседнего региона в настоящее время главная проблема. Особенно необходимы узкие специалисты - инфекционисты, реаниматологи, анестезиологи, эпидемиологи, пульмонологи, которые имеют опыт в борьбе с COVID-19.
Казахская сторона берет на себя все вопросы, связанные с проездом, проживанием и зарплатой астраханским медикам.
В Астраханской области, по данным на сегодняшний день, зарегистрировано 3910 случаев заражения коронавирусом, из них 37 за минувшие сутки. За весь период эпидемии выздоровели 3171 человек, умерли 36.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Игорь БабушкинАтырауская областьЗдоровье - ОбществоАтырауКазахстанОбщество
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