Астраханская область направит в Казахстан врачей для борьбы с COVID-19

"Сейчас мы формируем и в ближайшее время направим в Атыраускую область груз гуманитарной помощи, который будет укомплектован средствами индивидуальной защиты. Также мы готовы командировать в Атырау пять опытных врачей", - написал он в Instagram.

По информации Бабушкина, нехватка врачей для соседнего региона в настоящее время главная проблема. Особенно необходимы узкие специалисты - инфекционисты, реаниматологи, анестезиологи, эпидемиологи, пульмонологи, которые имеют опыт в борьбе с COVID-19.

Казахская сторона берет на себя все вопросы, связанные с проездом, проживанием и зарплатой астраханским медикам.

В Астраханской области, по данным на сегодняшний день, зарегистрировано 3910 случаев заражения коронавирусом, из них 37 за минувшие сутки. За весь период эпидемии выздоровели 3171 человек, умерли 36.