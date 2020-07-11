https://ria.ru/20200711/1574224423.html
Астраханская область направит в Казахстан врачей для борьбы с COVID-19
Астраханская область направит в Казахстан врачей и гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T22:46
2020-07-11T22:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
игорь бабушкин
атырауская область
здоровье - общество
атырау
казахстан
общество
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атырауская область
атырау
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, игорь бабушкин, атырауская область, здоровье - общество, атырау, казахстан, общество
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости. Астраханская область
направит в Казахстан
врачей и гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом, сообщил губернатор Игорь Бабушкин
.
"Сейчас мы формируем и в ближайшее время направим в Атыраускую область
груз гуманитарной помощи, который будет укомплектован средствами индивидуальной защиты. Также мы готовы командировать в Атырау
пять опытных врачей", - написал он в Instagram.
По информации Бабушкина, нехватка врачей для соседнего региона в настоящее время главная проблема. Особенно необходимы узкие специалисты - инфекционисты, реаниматологи, анестезиологи, эпидемиологи, пульмонологи, которые имеют опыт в борьбе с COVID-19.
Казахская сторона берет на себя все вопросы, связанные с проездом, проживанием и зарплатой астраханским медикам.
В Астраханской области, по данным на сегодняшний день, зарегистрировано 3910 случаев заражения коронавирусом, из них 37 за минувшие сутки. За весь период эпидемии выздоровели 3171 человек, умерли 36.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.