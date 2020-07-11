https://ria.ru/20200711/1574223824.html
В Дагестане задержали четырех человек по делу о незаконном обороте оружия
Правоохранители в Дагестане задержали четырёх человек по подозрению в незаконном обороте оружия, сообщает МВД по региону. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T22:24
2020-07-11T22:24
республика дагестан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
безопасность
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), безопасность, происшествия
ПЯТИГОРСК, 11 июл - РИА Новости. Правоохранители в Дагестане задержали четырёх человек по подозрению в незаконном обороте оружия, сообщает МВД по региону.
"Сотрудники МВД по Дагестану получили оперативную информацию о том, что 44-летний уроженец Сулейман-Стальского района
, 43-летний житель Каспийска
, а также двое уроженцев Чеченской Республики 37 и 44 лет занимаются незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, содействуют в приобретении и переделке гражданского оружия под их боевой аналог, а также могут быть причастны к деятельности организованной преступной группы, занимающейся перевозкой огнестрельного оружия с территории Чечни в Республику Дагестан", - сообщает ведомство в Instagram-аккаунте.
Отмечается, что 11 июля 2020 года во время обыска в домах подозреваемых были обнаружены и изъяты гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, пистолеты ТТ, а также пистолеты кустарного производства, патроны, запасные части от автомата Калашникова и пистолета Макарова.
По данным МВД, возбуждены уголовные дела по статье УК РФ о незаконном обороте оружия, злоумышленники задержаны.