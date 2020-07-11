В Дагестане задержали четырех человек по делу о незаконном обороте оружия

ПЯТИГОРСК, 11 июл - РИА Новости. Правоохранители в Дагестане задержали четырёх человек по подозрению в незаконном обороте оружия, сообщает МВД по региону.

Отмечается, что 11 июля 2020 года во время обыска в домах подозреваемых были обнаружены и изъяты гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, пистолеты ТТ, а также пистолеты кустарного производства, патроны, запасные части от автомата Калашникова и пистолета Макарова.