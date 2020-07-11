Эрдоган назвал смену статуса собора Святой Софии шагом к великой Турции

АНКАРА, 11 июл - РИА Новости. Изменение статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле является шагом к великой Турции, при этом мнение других стран не имеет значения, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее сообщалось, что Госсовет Турции - высший административный суд страны - 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
"Мы приняли решение об изменении статуса Айя-Софии, основываясь на мнении нашего народа, а не на том, кто что про нас скажет", - заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV, добавив, что страна продолжит "идти верным путем - к строительству великой и сильной Турции".
Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Решение сделать из Айя-Софии мечеть вызвало резкую реакцию во многих странах мира.