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Религия и мировоззрение
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Эрдоган назвал смену статуса собора Святой Софии шагом к великой Турции
Изменение статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле является шагом к великой Турции, при этом мнение других стран не имеет значения, заявил турецкий... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T23:50
религия и мировоззрение
ситуация вокруг собора святой софии
новости - религия и мировоззрение
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ситуация вокруг собора святой софии, новости - религия и мировоззрение, юнеско, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган назвал смену статуса собора Святой Софии шагом к великой Турции

21:38 11.07.2020 (обновлено: 23:50 11.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
АНКАРА, 11 июл - РИА Новости. Изменение статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле является шагом к великой Турции, при этом мнение других стран не имеет значения, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее сообщалось, что Госсовет Турции - высший административный суд страны - 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
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"Мы приняли решение об изменении статуса Айя-Софии, основываясь на мнении нашего народа, а не на том, кто что про нас скажет", - заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV, добавив, что страна продолжит "идти верным путем - к строительству великой и сильной Турции".
Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Решение сделать из Айя-Софии мечеть вызвало резкую реакцию во многих странах мира.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг собора Святой СофииНовости - Религия и мировоззрениеЮНЕСКОТурцияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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Изменение статуса собора Святой Софии - шаг к смерти Турции.
11 июля, 21:54
Svinka Ontherun
92210111
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11 июля, 22:03
VVVasya Vasya
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