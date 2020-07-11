Гибель туристической группы Дятлова на Северном Урале в 1959 году

Группа из девяти туристов под руководством пятикурсника радиотехнического факультета Уральского политехнического института Игоря Дятлова 23 января 1959 года отправилась в лыжный поход по горам, посвященный 21-му съезду КПСС. Путь туристов лежал на североуральские горы Отортен и Холатчахль. Один из туристов Юрий Юдин перед походом заболел, и ему пришлось вернуться в Свердловск.

Группа Дятлова (сначала вдесятером) выехала поездом из Свердловска (ныне Екатеринбург) в Серов. Добралась до станции Ивдель, далее – автобусом до поселка Вижай, вечером 26 января – попутным грузовиком до поселка 41-го квартала. Утром 27 января, встав на лыжи, налегке продолжила маршрут. Налегке – поскольку начальник лесоучастка выделил дятловцам расконвоированного заключенного с лошадью – свои неподъемные рюкзаки они сложили в сани.

Так группа добралась до Второго Северного рудника, уже нежилого к тому времени поселка, входившего некогда в состав Ивдельлага. Здесь дятловцы заночевали в одной из уцелевших изб. Утром 28 января было решено, что Юдин, которого продуло в кузове грузовика, вернется на лошади назад, а группа продолжит маршрут без него. Он попрощался с группой и вернулся назад. Далее туристы продолжали путь вдевятером.

О событиях, произошедших в дальнейшем, можно судить только по дневниковым записям туристов из группы Дятлова и фотографиям.

За 16 дней туристам предстояло пройти на лыжах более 300 километров, совершить два радиальных восхождения – на Отортен и Ойко-Чакур (Ойка-Сяхыл) – и к 12 февраля вернуться в Вижай. Оттуда Дятлов собирался отправить телеграмму о завершении похода. Но уже при прощании с Юдиным Дятлов сомневался, что уложится в сроки, и попросил его предупредить турклуб, что они могут задержаться на маршруте до 14 февраля.

12 февраля группа в конечной точке маршрута так и не объявилась и не вышла на связь в последующие дни.

Родные и руководство спортклуба забеспокоились. Маршрут туристов был установлен 19 февраля, после чего началась поисково-спасательная операция. В Уральском политехническом институте из студентов-туристов были сформированы три поисковые группы, которые забросили на разные участки маршрута Дятлова. К поискам пропавших были подключены туристы, альпинисты, военные, сотрудники МВД и местные охотники.

23 февраля спасателям удалось выйти на след группы, а через три дня была обнаружена последняя стоянка. В палатке и возле нее оставались лыжи, теплые вещи и запасы еды. 26 и 27 февраля поисковики обнаружили первые тела погибших туристов. Всю группу удалось найти только в мае, после того как сошел снег.

Сразу же после обнаружения первых тел выяснился ряд странных подробностей. Несколько погибших туристов были легко одеты. На некоторых не было обуви. Несколько участников похода после смерти были раздеты товарищами, еще остававшимися в живых. Явных признаков насильственной смерти обнаружено не было, но часть погибших имели переломы и другие телесные повреждения.

9-10 марта и 12 мая участников группы Дятлова похоронили. Следствие по факту гибели туристов началось уже 26 февраля. Установить, что же на самом деле случилось с группой, тогда так и не удалось. 28 мая 1959 года уголовное дело было закрыто с формулировкой: "Следует считать, что причиной их гибели явилась стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии". По мнению экспертов, погибли туристы в ночь на 2 февраля. Палатку одновременно покинули все члены группы, но что толкнуло их на этот шаг, выяснить не удалось. Вскрытие показало, что часть туристов замерзли, остальные погибли в результате полученных тяжелых травм. Почему группа не вернулась в палатку за одеждой и едой, никто объяснить не смог.

Тайна гибели дятловцев привлекла внимание многих исследователей-энтузиастов. Всего, по данным Генпрокуратуры РФ, существовало около 75 версий произошедшего (от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники).

1 февраля 2019 года Генеральная прокуратура РФ возобновила расследование обстоятельств гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в горах Северного Урала в 1959 году.

Прокуратура отработала 75 версий гибели группы. Из них выделили девять основных, среди которых были происшествия с "летающими объектами" – светящимися шарами, испытания ракет, ядерный взрыв, ураган, сейсмические явления на Северном Урале, обман одного из туристов, лавина. Также приводились доводы в пользу того, что прокуроры якобы знали о гибели туристов за две недели до обнаружения палатки. Но этому подтверждения не нашли. Летающие объекты эксперты сочли иллюзией. Версия о запуске ракет тоже показалась неубедительной: в даты похода туристов действительно был пуск снаряда с полигона Капустин Яр, но с перевала Дятлова ее не было бы видно. То же самое касается гипотезы о ядерном взрыве – на книгах, которые члены группы брали в поход, не было следов радиационного заражения.

Больше всего внимания уделили версии об урагане. В районе перевала наблюдаются сильные ветра до 50-70 метров в секунду, однако эти данные опровергли климатологи. Сейсмической активности также зафиксировано не было.

11 июля 2020 года Генпрокуратура сообщила, что пришла к выводу о том, что гибель туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году вызвал сход лавины. Как сообщил журналистам замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, из-за снега и плохой видимости молодые люди не смогли найти свою палатку после того, как покинули ее.

По его словам, сотрудники прокуратуры провели эксперимент, который подтвердил, что в таких условиях палатку невозможно найти, даже если знать, в каком примерно направлении она находится. Потеряв палатку, туристы спустились дальше, разожгли костер. Потом они попытались вернуться и найти ее, но замерзли, потому что температура была около 40-45 градусов.

Представитель ведомства добавил, что все туристы, кроме троих, погибли от переохлаждения. При этом все телесные повреждения у группы характерны для человека, попавшего в лавину. Курьяков пояснил, что в 1959 году подобных исследований еще не было, их провели и обобщили результаты в 1970-1980-е годы, тогда специалисты дали сравнительную характеристику каждой травмы. Андрей Курьяков добавил, что проверка завершена

Хребет, у которого погибла группа, впоследствии был назван перевалом Дятлова.