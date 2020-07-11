Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200711/1574222396.html
Гибель туристической группы Дятлова на Северном Урале в 1959 году
Группа из девяти туристов под руководством пятикурсника радиотехнического факультета Уральского политехнического института Игоря Дятлова 23 января 1959 года... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T21:24
группа дятлова
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155044/86/1550448687_0:14:1200:689_1400x0_80_0_0_c4cbf9ca8d119bde58b685653ee7e5d4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155044/86/1550448687_0:14:1200:689_1400x0_80_0_0_c4cbf9ca8d119bde58b685653ee7e5d4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155044/86/1550448687_152:0:1200:786_1400x0_80_0_0_3bb568f622083b39f9c66fad1ff1d4f9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155044/86/1550448687_365:0:1151:786_1400x0_80_0_0_90cf6d53c1d3f8939765ac773df83ed3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
группа дятлова, справки

Гибель туристической группы Дятлова на Северном Урале в 1959 году

21:24 11.07.2020
61
© Фото из материалов дела группы Дятлова, размещенное на сайте Dyatlov PassГруппа Дятлова
Группа Дятлова
© Фото из материалов дела группы Дятлова, размещенное на сайте Dyatlov Pass
Группа из девяти туристов под руководством пятикурсника радиотехнического факультета Уральского политехнического института Игоря Дятлова 23 января 1959 года отправилась в лыжный поход по горам, посвященный 21-му съезду КПСС. Путь туристов лежал на североуральские горы Отортен и Холатчахль. Один из туристов Юрий Юдин перед походом заболел, и ему пришлось вернуться в Свердловск.
Группа Дятлова (сначала вдесятером) выехала поездом из Свердловска (ныне Екатеринбург) в Серов. Добралась до станции Ивдель, далее – автобусом до поселка Вижай, вечером 26 января – попутным грузовиком до поселка 41-го квартала. Утром 27 января, встав на лыжи, налегке продолжила маршрут. Налегке – поскольку начальник лесоучастка выделил дятловцам расконвоированного заключенного с лошадью – свои неподъемные рюкзаки они сложили в сани.
Так группа добралась до Второго Северного рудника, уже нежилого к тому времени поселка, входившего некогда в состав Ивдельлага. Здесь дятловцы заночевали в одной из уцелевших изб. Утром 28 января было решено, что Юдин, которого продуло в кузове грузовика, вернется на лошади назад, а группа продолжит маршрут без него. Он попрощался с группой и вернулся назад. Далее туристы продолжали путь вдевятером.
О событиях, произошедших в дальнейшем, можно судить только по дневниковым записям туристов из группы Дятлова и фотографиям.
За 16 дней туристам предстояло пройти на лыжах более 300 километров, совершить два радиальных восхождения – на Отортен и Ойко-Чакур (Ойка-Сяхыл) – и к 12 февраля вернуться в Вижай. Оттуда Дятлов собирался отправить телеграмму о завершении похода. Но уже при прощании с Юдиным Дятлов сомневался, что уложится в сроки, и попросил его предупредить турклуб, что они могут задержаться на маршруте до 14 февраля.
12 февраля группа в конечной точке маршрута так и не объявилась и не вышла на связь в последующие дни.
Родные и руководство спортклуба забеспокоились. Маршрут туристов был установлен 19 февраля, после чего началась поисково-спасательная операция. В Уральском политехническом институте из студентов-туристов были сформированы три поисковые группы, которые забросили на разные участки маршрута Дятлова. К поискам пропавших были подключены туристы, альпинисты, военные, сотрудники МВД и местные охотники.
23 февраля спасателям удалось выйти на след группы, а через три дня была обнаружена последняя стоянка. В палатке и возле нее оставались лыжи, теплые вещи и запасы еды. 26 и 27 февраля поисковики обнаружили первые тела погибших туристов. Всю группу удалось найти только в мае, после того как сошел снег.
Сразу же после обнаружения первых тел выяснился ряд странных подробностей. Несколько погибших туристов были легко одеты. На некоторых не было обуви. Несколько участников похода после смерти были раздеты товарищами, еще остававшимися в живых. Явных признаков насильственной смерти обнаружено не было, но часть погибших имели переломы и другие телесные повреждения.
9-10 марта и 12 мая участников группы Дятлова похоронили. Следствие по факту гибели туристов началось уже 26 февраля. Установить, что же на самом деле случилось с группой, тогда так и не удалось. 28 мая 1959 года уголовное дело было закрыто с формулировкой: "Следует считать, что причиной их гибели явилась стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии". По мнению экспертов, погибли туристы в ночь на 2 февраля. Палатку одновременно покинули все члены группы, но что толкнуло их на этот шаг, выяснить не удалось. Вскрытие показало, что часть туристов замерзли, остальные погибли в результате полученных тяжелых травм. Почему группа не вернулась в палатку за одеждой и едой, никто объяснить не смог.
Тайна гибели дятловцев привлекла внимание многих исследователей-энтузиастов. Всего, по данным Генпрокуратуры РФ, существовало около 75 версий произошедшего (от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники).
1 февраля 2019 года Генеральная прокуратура РФ возобновила расследование обстоятельств гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в горах Северного Урала в 1959 году.
Прокуратура отработала 75 версий гибели группы. Из них выделили девять основных, среди которых были происшествия с "летающими объектами" – светящимися шарами, испытания ракет, ядерный взрыв, ураган, сейсмические явления на Северном Урале, обман одного из туристов, лавина. Также приводились доводы в пользу того, что прокуроры якобы знали о гибели туристов за две недели до обнаружения палатки. Но этому подтверждения не нашли. Летающие объекты эксперты сочли иллюзией. Версия о запуске ракет тоже показалась неубедительной: в даты похода туристов действительно был пуск снаряда с полигона Капустин Яр, но с перевала Дятлова ее не было бы видно. То же самое касается гипотезы о ядерном взрыве – на книгах, которые члены группы брали в поход, не было следов радиационного заражения.
Больше всего внимания уделили версии об урагане. В районе перевала наблюдаются сильные ветра до 50-70 метров в секунду, однако эти данные опровергли климатологи. Сейсмической активности также зафиксировано не было.
11 июля 2020 года Генпрокуратура сообщила, что пришла к выводу о том, что гибель туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году вызвал сход лавины. Как сообщил журналистам замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, из-за снега и плохой видимости молодые люди не смогли найти свою палатку после того, как покинули ее.
По его словам, сотрудники прокуратуры провели эксперимент, который подтвердил, что в таких условиях палатку невозможно найти, даже если знать, в каком примерно направлении она находится. Потеряв палатку, туристы спустились дальше, разожгли костер. Потом они попытались вернуться и найти ее, но замерзли, потому что температура была около 40-45 градусов.
Представитель ведомства добавил, что все туристы, кроме троих, погибли от переохлаждения. При этом все телесные повреждения у группы характерны для человека, попавшего в лавину. Курьяков пояснил, что в 1959 году подобных исследований еще не было, их провели и обобщили результаты в 1970-1980-е годы, тогда специалисты дали сравнительную характеристику каждой травмы. Андрей Курьяков добавил, что проверка завершена.
Хребет, у которого погибла группа, впоследствии был назван перевалом Дятлова.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
002100
Обсудить 0
Группа ДятловаСправки
Рекомендуем
Кадр из фильма Бэтмен. 1966 год
Никто не знал, а я Бэтмен: за что ругали исполнителей роли Темного рыцаря
Константин Чуйченко
Биография Константина Чуйченко
Танцовщицы одного из ночных клубов провинции Аньхой в восточном Китае
Как россиянки подрабатывают в Китае
Перевал Дятлова
Вопрос о причинах гибели группы Дятлова закрыт, заявила Генпрокуратура
Сотрудник отделения Почты России в Московском международном деловом центре Москва-Сити
День российской почты
Группа Дятлова. 1 февраля 1959
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Репродукция иконы Андрея Рублева Апостол Павел из собрания Государственной Третьяковской галереи
Из гонителей в защитники: загадочная жизнь "тринадцатого апостола"
Амазонка
Загадка амазонок. Древние воины-мужчины на самом деле оказались женщинами
Спасатели Ямалспас запускают беспилотник
Патруль на страже леса: на Ямале беспилотники с воздуха ищут пожары
Дамаск, Сирия
Сирия частично откроет сухопутную границу с Ливаном
Группа Дятлова. 1 февраля 1959
Генпрокуратура объяснила выводы по делу о гибели группы Дятлова
Панамский канал
Панамский канал
Группа Дятлова
Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году
Женщина c флагами Китая и Великобритании фотографирует поезд с товарами из КНР в Лондоне
Пробки на терминалах, наивные европейцы и коварные китайцы
Тест на наличие антител к COVID-19
В Узбекистане на выходные в июле вновь ввели режим самоизоляции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37ЕГЭ определит качество обучения во время пандемии, заявил Собянин
08:29Адвокат Ефремова ответил на обвинения в пиаре
08:24В "Орленке" появится новый центр с кинозалом и музыкальным салоном
08:23В России провели более 23 миллионов тестов на коронавирус
08:22В Узбекистане выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
08:21Директор "Орленка" рассказал, как центр преодолевает период пандемии
08:13В Афганистане погибли четыре сотрудника сил безопасности
08:10В Польше началось голосование на втором туре выборов президента
08:07"Орленок" изменил образовательную программу для отдыхающих детей
07:52В Татарстане двое детей получили ожоги из-за разлившегося бензина
07:47Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 10 тысяч
07:31В Кузбассе число умерших от осложнений после COVID-19 увеличилось до 14
07:07Ученый подтвердил безопасность созданной вакцины от COVID-19
07:03В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
06:36В Казахстане за сутки выявили почти 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:36Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья
06:15В Германии за сутки выявили 248 случаев коронавируса
05:30Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
04:53Президент Мали распустил конституционный суд
04:43Число умерших от коронавируса в Приамурье достигло 22 человек
Лента новостейМолния