В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
О гибели в ДТП на индонезийском острове Бали российского блогера-"миллионника" Насти Тропицель стало известно 21 июня из сообщений в социальных сетях. По информации из соцсетей, спортивный мотоцикл, которым управляла россиянка, следуя без превышения скорости, врезался в бордюр. Россиянка получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте ДТП.
Пресс-атташе посольства России в Индонезии Денис Тетюшин сообщал РИА Новости, что российская дипмиссия занималась вопросом гибели Зубриной и поддерживала тесный контакт с ее родителями. Церемония кремации девушки прошла 25 июня на Бали без присутствия родных, которые не смогли вылететь в Индонезию из-за закрытых границ. В начале июля семья сообщила, что прах погибшей доставили в Петербург.
"Спи спокойно, наша девочка", - сообщил отец Анастасии в Instagram, где демонстрируется, как проходили похороны.
На могильной табличке, кроме имени и фамилии девушки, а также года рождения и смерти, выгравирован ник "Настя Тропицель".
Тропицель, которая родилась и выросла в Санкт-Петербурге, вела блоги с 12 лет. По информации из соцсетей, россиянка приехала на Бали в прошлом году. Спортивный мотоцикл, на котором она разбилась, принадлежал ей: Анастасия, освоившая на острове езду на скутере, приобрела скоростной мотоцикл незадолго до трагедии и училась им управлять.
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