В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.

О гибели в ДТП на индонезийском острове Бали российского блогера-"миллионника" Насти Тропицель стало известно 21 июня из сообщений в социальных сетях. По информации из соцсетей, спортивный мотоцикл, которым управляла россиянка, следуя без превышения скорости, врезался в бордюр. Россиянка получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте ДТП.

Пресс-атташе посольства России в Индонезии Денис Тетюшин сообщал РИА Новости, что российская дипмиссия занималась вопросом гибели Зубриной и поддерживала тесный контакт с ее родителями. Церемония кремации девушки прошла 25 июня на Бали без присутствия родных, которые не смогли вылететь в Индонезию из-за закрытых границ. В начале июля семья сообщила, что прах погибшей доставили в Петербург.

"Спи спокойно, наша девочка", - сообщил отец Анастасии в Instagram , где демонстрируется, как проходили похороны.

На могильной табличке, кроме имени и фамилии девушки, а также года рождения и смерти, выгравирован ник "Настя Тропицель".