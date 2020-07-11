Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Добровольцы, которым вводили вакцину от COVID-19 в рамках клинического исследования, будут иметь возможность позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

Вакцина была разработана исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, в клинических исследованиях принимают участие 38 добровольцев.

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"Через четыре дня первая группа добровольцев из 18 человек покинет стационар, отправится к своим родным и близким, но при этом у них останутся, конечно же, все телефоны врачей-исследователей, и при минимальном их подозрении, что вакцина могла так или иначе повлиять на их здоровье или что-то поменялось в их самочувствии, они, конечно же, смогут сразу связаться с врачом", - сказала Смолярчук РИА Новости.

Она отметила, что в случае обращения врачи будут консультировать добровольцев и при необходимости оказывать им медицинскую помощь.

В середине июня Минздрав информировал, что выдал разрешение на проведение клинических исследований двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России, параллельно такие же испытания на добровольцах идут в гражданском Сеченовском медуниверситете.

В пятницу Минобороны информировало, что началась завершающая стадия клинических испытаний. Уточнялось, что 15 июля первую группу добровольцев, тестирующих вакцину, после сдачи контрольных анализов выпишут, они вернутся к местам службы. По данным военного ведомства, их состояние хорошее, "жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается".