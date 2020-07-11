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Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе
Добровольцы, которым вводили вакцину от COVID-19 в рамках клинического исследования, будут иметь возможность позвонить врачу-исследователю при малейших... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T20:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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российская академия наук
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Про приобретённую добровольцами резистентность нет ни слова. Разве для доказательства эффективности вакцины достаточно того, что она не оказывает негативного воздействия? Раствор глюкозы тоже безвреден, но он же не вакцина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Настроение хорошее - медики о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
Настроение хорошее - медики о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
2020-07-11T19:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петр глыбочко, коронавирусы, российская академия наук, общество

Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе

19:31 11.07.2020 (обновлено: 20:48 11.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВрач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Добровольцы, которым вводили вакцину от COVID-19 в рамках клинического исследования, будут иметь возможность позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
Вакцина была разработана исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, в клинических исследованиях принимают участие 38 добровольцев.
"Через четыре дня первая группа добровольцев из 18 человек покинет стационар, отправится к своим родным и близким, но при этом у них останутся, конечно же, все телефоны врачей-исследователей, и при минимальном их подозрении, что вакцина могла так или иначе повлиять на их здоровье или что-то поменялось в их самочувствии, они, конечно же, смогут сразу связаться с врачом", - сказала Смолярчук РИА Новости.
Она отметила, что в случае обращения врачи будут консультировать добровольцев и при необходимости оказывать им медицинскую помощь.
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Вчера, 19:19Распространение нового коронавируса
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В середине июня Минздрав информировал, что выдал разрешение на проведение клинических исследований двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
Испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России, параллельно такие же испытания на добровольцах идут в гражданском Сеченовском медуниверситете.
В пятницу Минобороны информировало, что началась завершающая стадия клинических испытаний. Уточнялось, что 15 июля первую группу добровольцев, тестирующих вакцину, после сдачи контрольных анализов выпишут, они вернутся к местам службы. По данным военного ведомства, их состояние хорошее, "жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается".
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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В Минздраве ранее сообщали, что в Сеченовском университете 18 июня также начались клинические испытания вакцины от коронавируса. Как отмечала РИА Новости руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук, добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо, жалоб у них нет, выписка планируется 15 и 20 июля. Академик РАН, ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко также говорил агентству, что нежелательных реакций, кроме температуры в первые сутки, у добровольцев, испытывающих вакцину в Сеченовском университете, нет. Директор Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Сергей Семитко сообщал журналистам, что вакцина от COVID-19 переносится добровольцами хорошо, их состояние не вызывает опасений.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПетр ГлыбочкоКоронавирусыРоссийская академия наукОбщество
Популярные комментарии
Про приобретённую добровольцами резистентность нет ни слова. Разве для доказательства эффективности вакцины достаточно того, что она не оказывает негативного воздействия? Раствор глюкозы тоже безвреден, но он же не вакцина
11 июля, 20:49
VAVladislav Aristov
710002
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