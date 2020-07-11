В вакцине от COVID-19 нет элементов коронавируса, заявили в Сеченовке

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вакцина от COVID-19 создана искусственно и не содержит в себе частей коронавируса, сообщил журналистам директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Вакцина была разработана исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, в клинических исследованиях принимают участие 38 добровольцев.

"Препарат представляет из себя рекомбинантную аденовирусную вакцину, которая, по сути, является неживой и создана искусственно. Фактически, она не содержала в себе частей коронавируса, но принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус", - сказал Тарасов.

В середине июня Минздрав информировал, что выдал разрешение на проведение клинических исследований двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России, параллельно такие же испытания на добровольцах идут в гражданском Сеченовском медуниверситете.

В пятницу Минобороны информировало, что началась завершающая стадия клинических испытаний. Уточнялось, что 15 июля первую группу добровольцев, тестирующих вакцину, после сдачи контрольных анализов выпишут, они вернутся к местам службы. По данным военного ведомства, их состояние хорошее, "жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается".

В Минздраве ранее сообщали, что в Сеченовском университете 18 июня также начались клинические испытания вакцины от коронавируса. Как отмечала РИА Новости руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук, добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо, жалоб у них нет, выписка планируется 15 и 20 июля. Академик РАН , ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко также говорил агентству, что нежелательных реакций, кроме температуры в первые сутки, у добровольцев, испытывающих вакцину в Сеченовском университете, нет.