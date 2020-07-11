Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200711/1574220052.html
В вакцине от COVID-19 нет элементов коронавируса, заявили в Сеченовке
Вакцина от COVID-19 создана искусственно и не содержит в себе частей коронавируса, сообщил журналистам директор Института фармации и трансляционной медицины... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T19:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
петр глыбочко
здоровье - общество
российская академия наук
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_452224bba28a9374a4971b24ea24493b.jpg
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_452224bba28a9374a4971b24ea24493b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_23:0:2754:2048_1400x0_80_0_0_39812c60b8cd7f9d7d42aab80abe22b8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_512:0:2081:1569_1400x0_80_0_0_8e464a9e2b8bd47c6a546757100acd25.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петр глыбочко, здоровье - общество, российская академия наук, общество

В вакцине от COVID-19 нет элементов коронавируса, заявили в Сеченовке

19:19 11.07.2020 (обновлено: 19:21 11.07.2020)
2171
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вакцина от COVID-19 создана искусственно и не содержит в себе частей коронавируса, сообщил журналистам директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов.
Вакцина была разработана исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, в клинических исследованиях принимают участие 38 добровольцев.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
"Препарат представляет из себя рекомбинантную аденовирусную вакцину, которая, по сути, является неживой и создана искусственно. Фактически, она не содержала в себе частей коронавируса, но принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус", - сказал Тарасов.
В середине июня Минздрав информировал, что выдал разрешение на проведение клинических исследований двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
Испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России, параллельно такие же испытания на добровольцах идут в гражданском Сеченовском медуниверситете.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
В пятницу Минобороны информировало, что началась завершающая стадия клинических испытаний. Уточнялось, что 15 июля первую группу добровольцев, тестирующих вакцину, после сдачи контрольных анализов выпишут, они вернутся к местам службы. По данным военного ведомства, их состояние хорошее, "жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается".
В Минздраве ранее сообщали, что в Сеченовском университете 18 июня также начались клинические испытания вакцины от коронавируса. Как отмечала РИА Новости руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук, добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо, жалоб у них нет, выписка планируется 15 и 20 июля. Академик РАН, ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко также говорил агентству, что нежелательных реакций, кроме температуры в первые сутки, у добровольцев, испытывающих вакцину в Сеченовском университете, нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
2612001
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Петр ГлыбочкоЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукОбщество
Рекомендуем
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Ефремова обратился к дочери актера
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса
Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе
Настроение хорошее - медики о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
Врач рассказал о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
Адвокат Александр Добровинский
Адвокат ответил на сообщения об иске на 40 миллионов рублей к Ефремову
Ксения Никитина
Популярная блогерша погибла в Подмосковье
Американский военный
Спецназовец Капитан Америка покончил с собой
Автомат электронной записи к врачам в московской поликлинике
В Москве еще 20 поликлиник вернутся к обычной работе
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
Пресс-секретарь Зеленского ответила на публикацию о беременности от него
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
В Афганистане при подрыве автомобиля погибли шесть человек
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев высмеял планы адвоката Ефремова засудить его
Геннадий Онищенко
Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий
Сотрудник НИИ в лаборатории
Глава РФПИ назвал сроки одобрения вакцины от COVID-19
Прошло успешно – профессор РАН Лукашев об испытании вакцины от коронавируса
Ученый подтвердил безопасность созданной вакцины от COVID-19
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп призвал экстрадировать в США бывшего британского агента Стила
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37ЕГЭ определит качество обучения во время пандемии, заявил Собянин
08:29Адвокат Ефремова ответил на обвинения в пиаре
08:24В "Орленке" появится новый центр с кинозалом и музыкальным салоном
08:23В России провели более 23 миллионов тестов на коронавирус
08:22В Узбекистане выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
08:21Директор "Орленка" рассказал, как центр преодолевает период пандемии
08:13В Афганистане погибли четыре сотрудника сил безопасности
08:10В Польше началось голосование на втором туре выборов президента
08:07"Орленок" изменил образовательную программу для отдыхающих детей
07:52В Татарстане двое детей получили ожоги из-за разлившегося бензина
07:47Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 10 тысяч
07:31В Кузбассе число умерших от осложнений после COVID-19 увеличилось до 14
07:07Ученый подтвердил безопасность созданной вакцины от COVID-19
07:03В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
06:36В Казахстане за сутки выявили почти 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:36Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья
06:15В Германии за сутки выявили 248 случаев коронавируса
05:30Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
04:53Президент Мали распустил конституционный суд
04:43Число умерших от коронавируса в Приамурье достигло 22 человек
Лента новостейМолния