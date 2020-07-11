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Врач рассказал о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
Добровольцы хорошо переносят вакцину от COVID-19, их состояние не вызывает опасений, сообщил директор Научно-практического центра интервенционной... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T20:55
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Настроение хорошее - медики о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
Настроение хорошее - медики о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петр глыбочко, коронавирусы, российская академия наук, общество

Врач рассказал о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19

19:19 11.07.2020 (обновлено: 20:55 11.07.2020)
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Добровольцы хорошо переносят вакцину от COVID-19, их состояние не вызывает опасений, сообщил директор Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Сергей Семитко.
Он подчеркнул, что в конце месяца будут готовы достоверные результаты проведения первой фазы клинического исследования.
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Вакцину разработал Исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, в клинических испытаниях принимают участие 38 добровольцев.
В свою очередь, директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал об особенностях вакцины.

"Препарат представляет из себя рекомбинантную аденовирусную вакцину, которая, по сути, является неживой и создана искусственно. Фактически она не содержала в себе частей коронавируса, но принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус", — сказал эксперт.

Как подчеркнула руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук, добровольцы, которым вводили вакцину от COVID-19, через четыре дня покинули стационар, но они всегда смогут позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия и "при минимальном их подозрении, что вакцина могла так или иначе повлиять на их здоровье".
Она отметила, что в случае обращения врачи будут консультировать добровольцев и при необходимости оказывать им медицинскую помощь.
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В середине июня Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований двух форм вакцины против COVID-19.
Испытания проходят в госпитале имени Бурденко Минобороны России, параллельно такие же исследования на добровольцах идут в гражданском Сеченовском медуниверситете.
Накануне в оборонном ведомстве отметили, что началась завершающая стадия клинических испытаний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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