Врач рассказал о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Добровольцы хорошо переносят вакцину от COVID-19, их состояние не вызывает опасений, сообщил директор Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Сергей Семитко.
Он подчеркнул, что в конце месяца будут готовы достоверные результаты проведения первой фазы клинического исследования.
Вакцину разработал Исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, в клинических испытаниях принимают участие 38 добровольцев.
В свою очередь, директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал об особенностях вакцины.
"Препарат представляет из себя рекомбинантную аденовирусную вакцину, которая, по сути, является неживой и создана искусственно. Фактически она не содержала в себе частей коронавируса, но принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус", — сказал эксперт.
Как подчеркнула руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук, добровольцы, которым вводили вакцину от COVID-19, через четыре дня покинули стационар, но они всегда смогут позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия и "при минимальном их подозрении, что вакцина могла так или иначе повлиять на их здоровье".
Она отметила, что в случае обращения врачи будут консультировать добровольцев и при необходимости оказывать им медицинскую помощь.
В середине июня Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований двух форм вакцины против COVID-19.
Испытания проходят в госпитале имени Бурденко Минобороны России, параллельно такие же исследования на добровольцах идут в гражданском Сеченовском медуниверситете.
Накануне в оборонном ведомстве отметили, что началась завершающая стадия клинических испытаний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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