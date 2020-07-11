Врач рассказал о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19

"Препарат представляет из себя рекомбинантную аденовирусную вакцину, которая, по сути, является неживой и создана искусственно. Фактически она не содержала в себе частей коронавируса, но принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус", — сказал эксперт.