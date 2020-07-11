Украина блокирует ввоз научной литературы из России, заявил Медведчук

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Украина не издает сама и блокирует ввоз из России научной литературы, заявил в субботу глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
"Крайнюю обеспокоенность вызывает ситуация, сложившаяся с ввозом в Украину научной литературы. Согласно заявлениям представителей издательского рынка, в 2020 году в нашу страну не импортировано ни одного экземпляра книжной продукции из России, которая была и остается главным поставщиком специализированных научных изданий для украинских потребителей по многим ключевым отраслям знания... Таким образом, заблокировано поступление в Украину специальной литературы, которая в нашей стране не издается вследствие кризиса научно-образовательной сферы", - цитирует Медведчука пресс-служба на сайте политсилы.
По его словам, эксперты объясняют создавшуюся ситуацию инертностью и несогласованностью действий бюрократического аппарата.
"Творящееся мракобесие все более явственно напоминает реализацию нацистского плана "Ост" в отношении Украины, предусматривавшего колонизацию украинцев, лишение их доступа к образованию, науке и культуре. Со сменой режима и приходом к власти команды "слуг народа" мало что изменилось. А если и произошли изменения, то только к худшему, о чем свидетельствует блокирование ввоза научной литературы из Российской Федерации. Необходимо незамедлительно деблокировать ввоз в Украину книжной продукции, в первую очередь – научной литературы", - добавил он.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.