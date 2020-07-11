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Украина блокирует ввоз научной литературы из России, заявил Медведчук
Украина не издает сама и блокирует ввоз из России научной литературы, заявил в субботу глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T18:20
россия
ситуация на украине
виктор медведчук
верховная рада украины
москва
киев
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200710/1574171454.html
https://ria.ru/20200703/1573868103.html
Да пусть блокируют... Господи, пусть своим умом живут...задним... Зачем им знания? Зачем наука и культура? Они большинство книг уже сожгли, как нацисты в 30х годах... им знания не нужны, особенно из России. Ведь мы "агрессоры", неправда ли?))) Зачем им вражеская научная литература?))) Украинская наука- самая передовая в мире!!!!!!!)))))))))))) Скоро спутник запустят с помощью рогатки... Первая мировая держава в космосе будет))) У них же технологии, оборонка, научный потенциал- самые мощные в мире... Правда, сейчас полстраны туалеты в Европе моют, но это не страшно. Страшнее туалетов- книги на русском языке...
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россия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568416824_0:25:601:363_1400x0_80_0_0_5a4e9755d6b13174390649b4e911f5a6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, ситуация на украине, виктор медведчук, верховная рада украины, москва, киев, в мире

Украина блокирует ввоз научной литературы из России, заявил Медведчук

18:20 11.07.2020
1082
© РИА Новости / Алексей НикольскийГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Украина не издает сама и блокирует ввоз из России научной литературы, заявил в субботу глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
"Крайнюю обеспокоенность вызывает ситуация, сложившаяся с ввозом в Украину научной литературы. Согласно заявлениям представителей издательского рынка, в 2020 году в нашу страну не импортировано ни одного экземпляра книжной продукции из России, которая была и остается главным поставщиком специализированных научных изданий для украинских потребителей по многим ключевым отраслям знания... Таким образом, заблокировано поступление в Украину специальной литературы, которая в нашей стране не издается вследствие кризиса научно-образовательной сферы", - цитирует Медведчука пресс-служба на сайте политсилы.
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По его словам, эксперты объясняют создавшуюся ситуацию инертностью и несогласованностью действий бюрократического аппарата.
"Творящееся мракобесие все более явственно напоминает реализацию нацистского плана "Ост" в отношении Украины, предусматривавшего колонизацию украинцев, лишение их доступа к образованию, науке и культуре. Со сменой режима и приходом к власти команды "слуг народа" мало что изменилось. А если и произошли изменения, то только к худшему, о чем свидетельствует блокирование ввоза научной литературы из Российской Федерации. Необходимо незамедлительно деблокировать ввоз в Украину книжной продукции, в первую очередь – научной литературы", - добавил он.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Обсудить 12
РоссияСитуация на УкраинеВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныМоскваКиевВ мире
Популярные комментарии
Да пусть блокируют... Господи, пусть своим умом живут...задним... Зачем им знания? Зачем наука и культура? Они большинство книг уже сожгли, как нацисты в 30х годах... им знания не нужны, особенно из России. Ведь мы "агрессоры", неправда ли?))) Зачем им вражеская научная литература?))) Украинская наука- самая передовая в мире!!!!!!!)))))))))))) Скоро спутник запустят с помощью рогатки... Первая мировая держава в космосе будет))) У них же технологии, оборонка, научный потенциал- самые мощные в мире... Правда, сейчас полстраны туалеты в Европе моют, но это не страшно. Страшнее туалетов- книги на русском языке...
11 июля, 18:37
668petrovich
1430010
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