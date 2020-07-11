Пелоси призвала ограничить право президента на помилование

ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси в субботу высказалась за принятие закона, который бы ограничивал право президента на помилование.
Заявление Пелоси последовало после того, как президент Дональд Трамп в пятницу сократил тюремный срок своему другу и бывшему неформальному советнику Роджеру Стоуну. Последнего осудили на три с лишним года тюрьмы за воспрепятствование суду в рамках "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера.
"Конгресс примет меры, чтобы предотвратить этот тип наглых правонарушений. Закон нужен для того, чтобы ни один президент не мог помиловать или смягчить приговор человеку, который участвует в кампании прикрытия по защите этого президента от уголовного преследования", - говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на ее сайте.
По ее мнению, решение Трампа смягчить приговор Стоуну является "актом ошеломляющей коррупции".
Она отметила, что экс-советник Трампа был осужден за "тяжкие преступления" и должен нести наказание "по всей строгости закона".
"Это решение и многие другие коррупционные деяния Трампа указывают на срочность избрания в ноябре президента, который будет уважать конституцию, верховенство закона и волю американского народа", - резюмировала Пелоси.