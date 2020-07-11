Пелоси призвала ограничить право президента на помилование

Трамп назвал решение Верховного суда по его финансам "охотой на ведьм"

Трамп назвал решение Верховного суда по его финансам "охотой на ведьм"

Она отметила, что экс-советник Трампа был осужден за "тяжкие преступления" и должен нести наказание "по всей строгости закона".

"Это решение и многие другие коррупционные деяния Трампа указывают на срочность избрания в ноябре президента, который будет уважать конституцию, верховенство закона и волю американского народа", - резюмировала Пелоси.