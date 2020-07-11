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Пресс-секретарь Зеленского ответила на публикацию о беременности от него
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла публикации, что она якобы беременна от главы государства. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T18:31
юлия мендель
ситуация на украине
петр порошенко
владимир зеленский
украина
в мире
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https://ria.ru/20200711/1574214643.html
То что он политический импотент убедились все, а касаемо личной жизни, мне он не интересен.
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украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155524/79/1555247994_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_1f2d87906c2033e655f6a348d0045314.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
юлия мендель, ситуация на украине, петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире

Пресс-секретарь Зеленского ответила на публикацию о беременности от него

18:14 11.07.2020 (обновлено: 18:31 11.07.2020)
15950
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла публикации, что она якобы беременна от главы государства.
"Каждый фейк имеет свое имя. На сайте "24-го канала" вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно когда речь идет об информации. Уважайте других, а главное — уважайте себя", — заявила Мендель в видеообращении, опубликованном в соцсети Instagram.
Ранее в СМИ появились сообщения, что между Мендель и Зеленским якобы завязался роман, и Мендель беременна от президента. В материале украинского "24-го канала" эта информация упоминается со ссылкой на основателя политического движения в поддержку экс-президента Петра Порошенко Романа Реведжука.
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Юлия МендельСитуация на УкраинеПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
То что он политический импотент убедились все, а касаемо личной жизни, мне он не интересен.
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