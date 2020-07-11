https://ria.ru/20200711/1574218419.html
Пресс-секретарь Зеленского ответила на публикацию о беременности от него
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла публикации, что она якобы беременна от главы государства. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T18:14
2020-07-11T18:31
юлия мендель
ситуация на украине
петр порошенко
владимир зеленский
украина
в мире
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https://ria.ru/20200711/1574214643.html
Айрат Сагиндыков
То что он политический импотент убедились все, а касаемо личной жизни, мне он не интересен.
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украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155524/79/1555247994_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_1f2d87906c2033e655f6a348d0045314.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия мендель, ситуация на украине, петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире